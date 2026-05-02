Verdächtiger geschnappt: Schießerei vor Chris Browns Haus

Vor dem Wohnhaus von Chris Brown (36) in Los Angeles hat es am Freitagnachmittag eine Schießerei gegeben. Wie TMZ berichtet, wurde die Polizei gegen 16 Uhr in den Stadtteil Tarzana gerufen, nachdem eine Frau gemeldet hatte, dass ein Mann auf ihr Auto geschossen habe. Der Verdächtige soll etwa 35 Jahre alt sein. Beamte wurden zu der Adresse des Sängers entsandt und trafen beide Beteiligten vor Ort an.

Laut Angaben aus Strafverfolgungskreisen erklärte der Verdächtige gegenüber den Polizeibeamten, die Frau habe sich geweigert, das Gebiet zu verlassen, woraufhin ein Streit entbrannt sei. Die Situation eskalierte demnach, als sie mit ihrem Fahrzeug über seinen Fuß fuhr – daraufhin habe er auf das Auto geschossen. Der Mann wurde noch am Tatort festgenommen und muss sich nun wegen Angriffs mit einer tödlichen Waffe sowie Sachbeschädigung verantworten.

Die Behörden betonten außerdem, dass sich der Vorfall nicht auf dem Grundstück selbst, sondern auf der Straße davor ereignete. Ob Chris zum Zeitpunkt des Vorfalls überhaupt zu Hause war und ob einer der Beteiligten eine persönliche Verbindung zu ihm hat, ist bislang unklar. Chris, der am 5. Mai seinen 37. Geburtstag feiert, lebt schon seit mehr als zehn Jahren in dem Wohnviertel Tarzana im San Fernando Valley, einem der wohlhabenderen Bereiche im Großraum Los Angeles.

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