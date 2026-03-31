Verheiratete Frau geküsst: Chris Brown erlebt neuen Skandal

Chris Brown (36) sorgte erneut für Aufsehen. Bei einer seiner jüngsten Konzertaufführungen kam es zu einer pikanten Szene, die in den sozialen Medien für reichlich Diskussionen sorgte. Während seiner Performance des Songs "Take You Down" holte der Musiker wie üblich eine Zuschauerin auf die Bühne – doch diesmal soll es sich dabei um eine verheiratete Frau gehandelt haben. Ein Video, das am 29. März bei Instagram viral ging, zeigt die Frau auf einem roten Sofa liegend, während Chris eng über ihr tanzt und ihr ins Ohr singt. Die Situation eskalierte, als die Frau sein Gesicht packte und ihn leidenschaftlich küsste. Die Kamera schwenkte daraufhin zu einem Mann im Publikum, der den Kopf schüttelte – offenbar ihr Ehemann.

Die Szene löste eine Flut an Reaktionen im Netz aus. Viele Nutzer bezeichneten den Moment als respektlos und sprachen offen von Betrug. "Absolut widerlich. Ich fühle mit diesem Mann", schrieb ein Kritiker. Ein anderer kommentierte: "Ja, das ist Betrug. Es spielt keine Rolle, ob es eine Berühmtheit ist oder nicht." Andere Fans nahmen die Frau jedoch in Schutz und argumentierten, dass es sich um einen einmaligen Moment handle, den sie nie wieder erleben werde. Einige spekulierten sogar, dass sie möglicherweise eine Erlaubnis ihres Mannes gehabt haben könnte.

Neben dem Bühnenvorfall sorgt auch Chris' Privatleben weiterhin für Schlagzeilen. Vergangenen Monat lieferten sich seine Ex-Freundin Diamond Brown und seine aktuelle Freundin Jada Wallace einen öffentlichen Streit in den sozialen Medien. Diamond, die Mutter von Chris' Tochter Lovely, warf dem Sänger vor, Drohungen gegen ihren neuen Partner auszusprechen und ihre Beziehungen sabotieren zu wollen. Jada konterte, indem sie Diamond vorwarf, Chris daran zu hindern, seine Tochter zu sehen. Diamond erklärte daraufhin, sie habe den Kontakt nur eingeschränkt, nachdem Chris einen Streit mit den Eltern von Lovelys bester Freundin über eine Übernachtungsparty ausgetragen hatte. Der öffentliche Schlagabtausch zwischen den beiden Frauen zeigt, dass es in Chris' persönlichem Umfeld nicht nur auf der Bühne turbulent zugeht.

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Getty Images Sänger Chris Brown, Juni 2025

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ActionPress Chris Brown, im Februar 2024

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ActionPress Chris Brown im April 2024