Kader Loth von Reality-Kollegen wegen ihres Alters gemobbt

Kader Loth (53) ist seit fast 24 Jahren im Reality-TV-Geschäft unterwegs und hat in dieser Zeit zahlreiche Shows absolviert. Doch ihre langjährige Erfahrung in der Branche wird ihr nun zum Verhängnis. Aktuell ist die 53-Jährige bei Reality Queens zu sehen, wo sie offenbar massiven Anfeindungen ausgesetzt war. Jetzt hat sie in einem emotionalen Instagram-Post über die schweren Beleidigungen und Demütigungen gesprochen, die sie während der Dreharbeiten über sich ergehen lassen musste. Besonders jüngere Reality-Newcomer hätten sie aufgrund ihres Alters attackiert und beschimpft.

"'Alte Hexe oder Oma, geh nach Hause, schämst du dich nicht, dass du noch in deinem Alter Reality-TV machst! Bist ein Loser und so weiter!' Solche Beleidigungen musste ich mir reinziehen! Ich war am Rande eines Nervenzusammenbruchs", schreibt Kader. Die Reality-Darstellerin spricht von Altersdiskriminierung und Bodyshaming und kritisiert, dass ausgerechnet die neuen Kollegen, die für ein bisschen Sendezeit ihre Würde verkaufen würden, einen Freifahrschein in der Branche hätten. Sie selbst habe sich ihren Status ohne Skandale erarbeitet, nur durch ihre ehrliche und authentische Persönlichkeit.

Kader ist ein echtes Urgestein des deutschen Reality-TV und hat in zahlreichen Formaten mitgewirkt. In ihrem Statement zeigt sie sich enttäuscht darüber, wie sich das Reality-TV-Geschäft in den vergangenen fünf Jahren entwickelt habe. Die Szene habe sich zum Negativen verändert, und Personen, die sich asozial benehmen würden und nur auf Krawall aus seien, hätten das Geschäft kaputtgemacht. Die heftigen Angriffe scheinen Kader sichtlich getroffen zu haben.

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RTL / Benno Kraehahn / Hintergrund KI-generiert Kader Loth, "Reality Queens"-Kandidatin

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RTL / Benno Kraehahn Der "Reality Queens"-Cast 2026

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Getty Images Kader Loth, TV-Star