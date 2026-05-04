Sie sind die nächste Fame-Fighting-International-Paarung

Die nächste Paarung für Fame Fighting International ist offiziell bestätigt. Gründer Eugen Lopez gab jetzt laut Bild bekannt, dass der Ex-Dschungelkönig Filip Pavlović (31) am 6. Juni in Leverkusen auf Luis Pineda von der britischen Misfits-Organisation trifft. Damit steht der vierte Kampf des Events fest. Filip geht dabei mit einem klaren Ziel in den Ring: Er will die Niederlage aus seinem letzten Kampf wettmachen und auf der internationalen Bühne beweisen, was in ihm steckt.

Zuletzt war es für den Realitystar im Ring nämlich nicht gut gelaufen: Bei Fame Fighting 3 verlor er nach Punkten gegen Can Kaplan. Das machte den Ausgang des Kampfes besonders bitter – denn Filip lieferte sich trotz allem fünf Runden lang ein hartes Duell mit dem Essener. Im Nachhinein enthüllte er gegenüber der Zeitung, was ihn dabei den Sieg gekostet haben könnte: "Ohne Ausreden zu finden: Can ist wirklich ein guter Boxer. Ich glaube, in der ersten Runde habe ich mir die Hand gebrochen. Aber Can war heute der bessere Boxer und hat verdient gewonnen." Für den Kampf hatte Filip außerdem ganze 14 Kilogramm abgenommen – Kraft, die ihm im entscheidenden Moment fehlte.

Dabei hatten die beiden Realitystars nicht nur im Ring miteinander zu tun: Auch ums Herz von Joena Steilen rangen sie einst. Can soll laut eigener Aussage gegenüber Bild wochenlang mit der Blondine zusammen gewesen sein, bevor diese in die Kuppelshow Love Island VIP einzog – wo sie auf Filip traf und sich in ihn verliebte. Den sportlichen Showdown entschied dann allerdings der Ex von Walentina Doronina (25) für sich. Beim kommenden Event in der Ostermann Arena in Leverkusen kämpft Can übrigens ebenfalls – er trifft im Supermittelgewicht auf YouTuber Slim Albaher. Das Event ist eine Kooperation zwischen dem deutschen Fame-Fighting-Format und der britischen Misfits-Organisation, bei der acht deutsche Promiboxer auf ihre britischen Gegner treffen.

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Instagram / eugen1pz Eugen Lopez, Reality-TV-Star

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Imago Filip Pavlović beim offiziellen Wiegen vor Fame Fighting 3 im Atlantic Hotel Essen, Oktober 2025

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Imago Can Kaplan und Filip Pavlovic, Fame Fighting 2025

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