Ein Wunder: Heinz Hoenig wird doch nicht am Herzen operiert

Für Heinz Hoenig (74) gibt es neue, ermutigende Nachrichten: Eine ursprünglich geplante Herzoperation wurde abgesagt. Die Werte des Schauspielers sind derzeit so stabil, dass der Eingriff vom Tisch ist – und sogar seine Ärzte sprechen von einem Wunder. Der Schauspieler selbst blickt auf die schwersten Monate seines Lebens zurück und sagt gegenüber Bild: "Die Situation war nur wenig hoffnungsvoll." Doch mittlerweile sei er "schon fast wieder der Alte".

Auch seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (41) gibt gegenüber Bild Entwarnung: "Im Moment ist Heinz stabil, er hat sich gut erholt. Auch seine Blutwerte sind gut. Deswegen ist eine Operation im Moment kein Thema, Gott sei Dank." Das Paar schöpft damit nach einem langen und kräftezehrenden Leidensweg wieder neue Hoffnung. Bereits vor Kurzem hatten sich die beiden in einem emotionalen Instagram-Video gemeldet und offen über die schwere Zeit gesprochen, in der Heinz seiner Frau sagte: "Du hast mich gerettet."

Das Klinikdrama hatte im Frühjahr 2024 begonnen, als Heinz wegen Atemnot und einer Magen-Darm-Infektion ins Krankenhaus kam. Dort stellten die Ärzte fest, dass eine bakterielle Infektion seine Aorta sowie einen 2012 eingesetzten Herzstent angegriffen hatte – und entdeckten zusätzlich ein lebensbedrohliches Loch in seiner Speiseröhre. Der Schauspieler musste ins künstliche Koma versetzt werden, seine Speiseröhre wurde in mehreren hochriskanten Eingriffen entfernt und durch einen umgeformten Teil seines Magens ersetzt. Insgesamt lag er 143 Tage auf der Intensivstation. Vor einigen Wochen feierte das Paar in Gelsenkirchen auf einer Trabrennbahn den zweiten Jahrestag des Koma-Tages – ein Symbol für alles, was sie gemeinsam durchgestanden haben.

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Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig, Februar 2025

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Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig mit seiner Frau Annika, Februar 2025

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Imago Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig bei der Verleihung der Goldenen Bild der Frau 2025 im Theater im Hafen, Hamburg