Das unterscheidet Thronfolger William von König Charles III.

Vater und Sohn, König und Kronprinz: Obwohl Prinz William (43) und sein Vater König Charles III. (77) beide für die britische Krone stehen, könnten sie in ihrer Art kaum unterschiedlicher sein. Das zumindest betonen jetzt Adelsexperten. Der britische Autor und Adelskenner Robert Hardman beschreibt Charles im Magazin Marie Claire als jemanden, der seine Rolle als Monarch mit "einer echten Zielstrebigkeit und Energie" ausfülle. "Er hat sich nie vor Arbeit gescheut", so Hardman. Und noch etwas ist dem Experten aufgefallen: "Er ist, würde ich sagen, so glücklich, wie ich ihn noch nie gesehen habe." William hingegen charakterisiert er als "durch und durch einen Familienmenschen" – jemanden, dem das Privatleben ebenso wichtig sei wie die royalen Pflichten.

Was die zukünftige Ausrichtung der Monarchie unter William betrifft, erwartet Hardman eher behutsame als radikale Veränderungen. "Ich glaube nicht, dass er instinktiv radikal ist, während sein Vater es meiner Meinung nach war", analysiert der Adelsexperte, wie Kurier berichtet. Früher habe Charles als Thronfolger "ständig Reden gehalten, in denen er sich über den Zustand der Architektur, des Bildungswesens, des Kulturerbes, der Umweltverschmutzung beschwerte" – er sei "ein sehr offenherziger Thronfolger" gewesen. William könnte die Monarchie laut Hardman "ein bisschen weniger zeremoniell" gestalten. Den größten Vergleich zieht Hardman zu König Georg VI.: "William ist dem Vater der Queen ziemlich ähnlich. Er ist pflichtbewusst, nachdenklich, bestrebt, gute Arbeit zu leisten, aber nicht verzweifelt darauf aus, die Welt zu verändern." Auch die britische Autorin und Adelskommentatorin Pauline Maclaran sieht deutliche Unterschiede: "William zeigt mehr Selbstvertrauen und Charisma als sein Vater. Während Charles manchmal unsicher oder sogar zögerlich wirkt, wenn es darum geht, ins Rampenlicht zu treten, scheint William kontaktfreudiger und entspannter zu sein", sagte sie gegenüber Express.co.uk.

William hat sich über die Jahre ein betont bodenständiges Image erarbeitet. Bevor er 2017 zum Vollzeit-Royal wurde, arbeitete er mehrere Jahre als Rettungshubschrauberpilot. Auch als Vater seiner drei Kinder George, Charlotte und Louis gibt er sich nahbar: Stolz erzählte er einmal, dass er die erste Windel seines ältesten Sohnes George selbst gewechselt habe. Während des Corona-Lockdowns teilte er sich nach eigenen Angaben mit seiner Frau Prinzessin Kate (44) das Homeschooling der Kinder.

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Getty Images Prinz William und König Charles

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Getty Images King Charles III. beim Royal Maundy Service in der St Asaph Cathedral in Wales

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern beim Oster-Gottesdienst in der St George’s Chapel in Windsor, April 2026