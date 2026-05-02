König Charles' Geschenk an Trump mit persönlicher Botschaft

Am zweiten Tag des Staatsbesuchs von König Charles (77) und Königin Camilla (78) in den USA kam es am 28. April auf dem South Lawn des Weißen Hauses zu einem offiziellen Geschenkeaustausch zwischen dem britischen Königspaar und US-Präsident Donald Trump (79) sowie First Lady Melania Trump (56). Dabei setzte Charles laut People auf ein besonders symbolträchtiges Präsent: Er überreichte Donald eine gerahmte Faksimile der originalen Entwurfspläne des Resolute Desk aus dem Jahr 1879 – jenem berühmten Schreibtisch, der seit fast 150 Jahren im Oval Office steht und als eines der bekanntesten Symbole der US-Präsidentschaft gilt.

Donald seinerseits überreichte Charles eine Faksimile eines Briefes von John Adams aus dem Jahr 1785, in dem dieser schilderte, wie König George III. ihn als ersten amerikanischen Botschafter in Großbritannien empfing – ein historisches Treffen einstiger Feinde auf diplomatischem Parkett. Auch Camilla und Melania tauschten sich mit persönlichen Gaben aus: Die Königin schenkte der First Lady eine Brosche der britischen Emaille-Künstlerin Fiona Rae, Melania wiederum bedachte Camilla mit sechs Silberlöffeln von Tiffany, graviert mit dem Monogramm der Königin, sowie einem Glas Honig aus dem Weißen Haus. Die Silberlöffel lehnen sich an die in England und den USA Ende des 19. Jahrhunderts beliebten "King"-Designs an, der Honig wiederum soll Camillas Interesse an der Bienenhaltung und an Nachhaltigkeit würdigen.

Der Staatsbesuch ist der erste, den Charles seit seiner Thronbesteigung in den Vereinigten Staaten absolviert. Das britische Königspaar war am 27. April in der Nähe von Washington, D.C. gelandet und wurde bereits am Vorabend des Geschenkeaustauschs von Donald und Melania persönlich am Weißen Haus begrüßt. Der Besuch steht im Zeichen des 250. Jahrestages der amerikanischen Unabhängigkeit und soll die besondere Beziehung zwischen dem Vereinigten Königreich und den USA stärken – ein Band, das sich wie ein roter Faden durch alle ausgetauschten Geschenke zieht.

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Getty Images King Charles III und Donald Trump bei der Staatsankunft am Weißen Haus in Washington, DC, am 28. April 2026

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Imago Melania und Donald Trump mit König Charles und Königin Camilla

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Getty Images Donald Trump und Melania Trump empfangen König Charles III. und Königin Camilla zum Tee im Weißen Haus, April 2026