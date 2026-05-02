Royaler Sprint: Beatrice stellte 2010 Marathon-Rekord auf

Beim diesjährigen London-Marathon wird einmal mehr daran erinnert, dass sich nur ein einziges Mitglied der britischen Königsfamilie jemals dem berühmten 42-Kilometer-Rennen gestellt hat – und das gleich mit einem Weltrekord. Prinzessin Beatrice (37) schnürte im Jahr 2010 die Laufschuhe und nahm an dem legendären Event teil. Sie lief zugunsten der Wohltätigkeitsorganisation Children in Crisis, die von ihrer Mutter Sarah Ferguson (66) gegründet worden war. Mit dabei: ihr damaliger Freund Dave Clarke sowie die Freunde Sam und Holly Branson.

Das Besondere an Beatrices Marathon-Auftritt war jedoch nicht nur ihre Teilnahme, sondern auch die Art und Weise, wie sie die Strecke zurücklegte. Sie war Teil einer Gruppe aus insgesamt 34 Läufern, die als menschliche Raupe zusammengebunden gemeinsam die komplette Distanz absolvierten. Dabei trug Beatrice einen leuchtenden Tüllrock und Schweißbänder – und strahlte nach dem Zieleinlauf sichtlich stolz mit ihrer Medaille in die Kamera. Die ungewöhnliche Gruppe stellte damit den Weltrekord für die größte Anzahl an Personen auf, die einen Marathon miteinander verbunden beendet haben.

Beatrice ist die Tochter von Sarah und Andrew Mountbatten-Windsor (66) und wurde 1988 als erstes Kind des Paares geboren. Sie ist Mutter zweier Töchter und engagiert sich regelmäßig für verschiedene wohltätige Zwecke. Ihr Onkel König Charles (77) nahm selbst nie am London-Marathon teil. Auch Prinz William (43) und seine Frau Kate (44) besuchten die Veranstaltung zwar im Jahr 2017 – drückten dabei symbolisch den Startknopf und feuerten die Läufer an einer Wasserstation an – doch ins Laufen kamen die beiden dabei nicht. Dass Kate den Marathon gerne selbst laufen würde, verriet Journalistin Bryony Gordon gegenüber Runner's World: "Ich fragte sie, ob sie beim Marathon mitmachen wolle, und sie meinte: 'Oh, ich kann das leider nicht, weil die Sicherheitslage das schwierig macht.'"

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Getty Images Holly Branson, Prinzessin Beatrice und Dave Clark nach dem Zieleinlauf beim Virgin London Marathon 2010

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Jonathan Brady - WPA Pool/Getty Images Prinzessin Kate und Ex-Prinz Andrew bei der Royal Wedding 2018

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Getty Images Prinz Andrew und Sarah, Duchess of York, beim Dankgottesdienst für König Konstantin in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor