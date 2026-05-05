Mit Liebe ausgesucht: So heißt Evgeny Vinokurov & Ninas Baby

Evgeny Vinokurov (35) und seine Frau Nina Bezzubova sind erneut Eltern geworden – und jetzt verrät der Profitänzer auch den Namen ihrer neugeborenen Tochter. Im Interview mit Promiflash schwärmt der Let's Dance-Star von dem ganz besonderen Namen, den das Paar für die Kleine gewählt hat: "Der Name ist mit sehr viel Liebe ausgesucht und hat für uns eine besondere Bedeutung. Unsere Tochter heißt Valea Joy." Die kleine Valea Joy ist damit die Jüngste im Bunde: Evgeny und Nina sind bereits Eltern von Sohn Nio Vera und Tochter Evie Hope.

Im Gespräch plaudert Evgeny zudem aus, wem die kleine Valea Joy ähnlicher ist – Mama oder Papa? "In der Familie wird schon heiß diskutiert. Mal heißt es, sie sieht aus wie Nina, dann wieder entdecke ich plötzlich mich selbst in ihr", verrät er gegenüber Promiflash. Evgeny sieht es versöhnlich: "Wahrscheinlich trägt sie von uns beiden etwas in sich – und genau das macht es gerade so spannend, sie jeden Tag neu anzuschauen." Beide Eltern können sich jedoch darauf einigen, dass Valea ihrer älteren Schwester Evie sehr ähnelt.

Mit der Ankunft ihres dritten Kindes sind Evgeny und Nina nun offiziell eine fünfköpfige Familie. Im Promiflash-Interview erzählt er, wie sich das anfühlt. "Wir sind einfach nur überglücklich. Unser Haus ist jetzt offiziell noch ein Stück lauter, lebendiger und chaotischer geworden, aber gleichzeitig auch noch viel wärmer. Es ist ein wunderschönes Gefühl", betont Evgeny. Jedoch muss er sich aktuell auch noch auf "Let's Dance" fokussieren, wo er mit Anna-Carina Woitschack (33) um den Sieg kämpft. "Es ist sehr hart, wenn ich ehrlich sein muss", meint er über die Doppelbelastung.

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Instagram / evgenyvinokurov Evgeny Vinokurov und seine Frau Nina Bezzubova, Mai 2026

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Instagram / evgenyvinokurov Nina Bezzubova und Evgeny Vinokurov mit ihren Kindern, August 2025

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RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov