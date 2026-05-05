Met-Gala-Debüt: Jaafar Jackson ehrt seinen Onkel Michael

Jaafar Jackson (29) hat am 4. Mai seinen ersten Auftritt bei der Met Gala in New York gefeiert – und das gleich mit einem Statement-Look. Der Schauspieler und Neffe des verstorbenen King of Pop Michael Jackson (†50) erschien auf den Stufen des Metropolitan Museum of Art in einem schwarzen Samtanzug von Ralph Lauren, der mit goldfarbenen Details akzentuiert ist. Dazu kombinierte er eine Weste, ein plissiertes Smokinghemd, eine schwarze Fliege, rote Socken und schwarze Schuhe im Ballett-Stil. Sein Auftritt bei der Met Gala erfolgte wenige Tage nach dem enormen Kinostart des Biopics "Michael", in dem er die Titelrolle verkörpert, und kurz nach der dazugehörigen Pressetour.

Gegenüber Vogue erklärte Jaafar auf dem roten Teppich, dass der Look noch immer "in der Welt" seines berühmten Onkels sei. "Er hat ein zeitloses Gefühl, und er hat sich einfach richtig angefühlt, als ich ihn anhatte", sagte er. Außerdem verriet er, dass der Auftritt die Zustimmung seiner Verlobten Maddie Simpson bekommen habe. Im Gespräch mit dem Magazin People erklärte er, was ihm bei der Wahl des Outfits wichtig war: "Ich wollte es auf eine Art angehen, die sich für mich authentisch anfühlt – nicht nur optisch eindrucksvoll, sondern auch bewusst." Gemeinsam mit dem Ralph-Lauren-Team und Stylistin Ilaria Urbinati sei es darum gegangen, zeitlose Eleganz mit etwas zu verbinden, das die Geschichte weitererzählt. Das Motto der diesjährigen Veranstaltung lautet "Fashion Is Art".

Für Jaafar war die Met Gala eine willkommene Gelegenheit, sich nach der intensiven Arbeit an "Michael" von einer anderen Seite zu zeigen. "Ich habe es wirklich herbeigesehnt, in diesem Raum als ich selbst aufzutreten", sagte er gegenüber People. Das Biopic, das die Geschichte von Michael Jackson von den späten 1960er Jahren bis 1988 nachzeichnet, spielte allein am Eröffnungswochenende mehr als 250 Millionen Euro ein. Jaafar ist der Sohn von Jermaine Jackson, dem Bruder des 2009 verstorbenen Musikers. Bei einer Filmpremiere sprach er darüber, wie viel es ihm bedeute, die Familie stolz gemacht zu haben: "Meine Großmutter Katherine könnte nicht stolzer sein, und das macht mich so glücklich wie nur möglich."

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Getty Images Jaafar Jackson bei der Met Gala 2026 in New York

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Imago Michael Jackson in den 1980ern in Smoking mit goldener Weste

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Getty Images Bei der Premiere von Lionsgates "Michael" in Los Angeles: Jaafar Jackson am Dolby Theatre