Evgeny Vinokurov verrät: So erlebten er und Nina die Geburt

Freudentränen und pures Glück: Evgeny Vinokurov (35) und seine Frau Nina Bezzubova sind nun eine fünfköpfige Familie! Das Paar hat kürzlich sein drittes Kind auf der Welt begrüßt – eine kleine Tochter namens Valea Joy. Gegenüber Promiflash spricht der Profitänzer nun offen darüber, wie die Geburt verlief und was ihn dabei besonders bewegt hat. Vor allem Ninas Haltung im Kreißsaal hinterließ bei ihm einen tiefen Eindruck. "Man weiß bei einer Geburt ja nie, was genau auf einen zukommt, und trotzdem hatte Nina von Anfang an eine unfassbare Ruhe in sich. Ich bewundere sie jedes Mal aufs Neue für diese Stärke", schildert er.

Obwohl die Geburt fordernd war, überwiegen für Evgeny die positiven Gefühle. "Es war körperlich natürlich anstrengend, aber gleichzeitig lag so viel Vorfreude, Liebe und Dankbarkeit in diesem Moment, dass am Ende einfach nur pures Glück geblieben ist", erklärt der Tänzer. Auch die Sorge, die einen bei einer Geburt begleitet, war ihm zufolge spürbar. Doch schließlich ergänzt er erleichtert: "Zum Glück ist alles sehr gut verlaufen."

Für den Let's Dance-Star war der Moment der Geburt trotz der bereits dritten Erfahrung nicht weniger magisch. "Auch beim dritten Kind verliert dieser Moment keine einzige Sekunde an Magie. Sobald man sein eigenes Baby zum ersten Mal hört und sieht, steht für einen Augenblick die ganze Welt still", beschreibt er gegenüber Promiflash. Dem Tänzer kamen dabei die Tränen: "Ich hatte Tränen in den Augen, weil einem in so einem Moment wieder bewusst wird, wie kostbar Familie und Gesundheit eigentlich sind." Evgeny ist seit mehreren Jahren mit Nina zusammen, die beiden sind verheiratet und haben neben der kleinen Valea Joy bereits zwei weitere gemeinsame Kinder.

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Instagram / evgenyvinokurov Evgeny Vinokuro und seine Frau Nina Bezzubova, Februar 2026

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Instagram / tanjaszewczenko Evgeny Vinokuro und seine Frau Nina Bezzubova, März 2026

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Instagram / ninabezz Evgeny Vinokurov und seine Frau Nina Bezzubova mit ihren Kids