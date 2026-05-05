Basic? Lauren Sánchez' Met-Gala-Look spaltet die Meinungen

Bei der diesjährigen Met Gala am 4. Mai in New York sorgte Lauren Sánchez (56) für reichlich Gesprächsstoff – allerdings nicht unbedingt aus den Gründen, die sie sich vielleicht erhofft hatte. Die Moderatorin, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Jeff Bezos (62) als Ehrenvorsitzende des Abends fungierte, erschien in einer nachtblauen Mermaid-Robe des Hauses Schiaparelli. Das figurbetonte Kleid mit Herzausschnitt und verzierten Trägern kombinierte sie mit vollen, welligen Haaren und zarten Perlenohrringen. Die Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten – und fielen vernichtend aus. "Sie sieht teuer aus, aber nicht chic", kritisierte ein User auf X, ein anderer schrieb schlicht "Trash". Auch Kommentare wie "zu langweilig" oder "Prom 1992 vibes" machten schnell die Runde.

Dabei steckt hinter der vermeintlich "sicheren" Wahl offenbar eine durchaus durchdachte Referenz: Die nachtblaue Robe erinnert stark an das berühmte Gemälde "Madame X" von John Singer Sargent aus dem Jahr 1884 – ein Werk, das übrigens selbst im Metropolitan Museum of Art hängt, also genau dem Haus, in dem die Met Gala stattfindet. Das Gemälde löste laut OK! bei seiner Entstehung ebenfalls einen handfesten Skandal aus und galt als zu gewagt, bevor es Jahrzehnte später als Meisterwerk der Kunstgeschichte anerkannt wurde. Lauren selbst hat sich bislang nicht öffentlich zu den Reaktionen geäußert.

Schon wenige Tage vor der Gala hatten Jeff und Lauren laut Variety zu einer geheimen Pre-Met-Party in New York eingeladen. Die Gäste sollen eine schicke E-Mail bekommen haben, mit dem Betreff "EINLADUNG: Jeff und Lauren Bezos laden dich ein". Gefeiert wurde laut dem Bericht am 2. Mai ab 20 Uhr. Der Clou: Der genaue Ort blieb den Informationen zufolge bis zuletzt unter Verschluss. Die Adresse sollte es erst nach der Zusage geben.

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Getty Images Lauren Sánchez Bezos bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Lauren Sánchez Bezos bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos bei der Vanity Fair Oscar Party im LACMA, Los Angeles, 15. März 2026