Überblick: Diese Stars feiern Debüt bei der Met Gala 2026

Am Montag, dem 4. Mai 2026, öffnete die Met Gala wieder ihre Türen – und zog dabei nicht nur alte Bekannte, sondern auch einige Debütanten auf den roten Teppich. Zu den Stars, die zum ersten Mal bei der größten Fashion-Veranstaltung des Jahres erschienen, zählten unter anderem Musiklegende Stevie Nicks (77), Hudson Williams aus der Serie "Heated Rivalry" und sein Co-Star Connor Storrie sowie Meta-Chef Mark Zuckerberg (41) und seine Ehefrau Priscilla Chan (41), wie Just Jared berichtete. Auch Ben Stiller (60) und Christine Taylor (54) sorgten für Aufsehen – allerdings nicht als Neulinge, sondern als Rückkehrer: Das Ehepaar feierte sein Comeback auf dem roten Teppich des Metropolitan Museum of Art nach ganzen zehn Jahren Pause.

Stevie Nicks machte dabei besonders von sich reden. Die ehemalige Fleetwood Mac-Sängerin betrat den roten Teppich in einem maßgeschneiderten Kleid von Zara, das Stardesigner John Galliano entworfen hatte. Das Ensemble bestand aus einem mitternachtsblauen Seidensatinkleid mit passendem Samtjackett und einem Rokoko-Silhouetten-Unterrock. Das Überkleid war mit Tüll- und Chiffonrosen in Applikationstechnik bestickt – ganz dem typischen Boho-Stil der Künstlerin entsprechend. Den Look krönte ein mit Federn geschmückter Zylinder, der in Zusammenarbeit mit Hutmacher Stephen Jones entstand. Ben und Christine hingegen setzten auf ein anderes Statement: Sie verwiesen mit ihren Outfits auf ihre bekannte Leidenschaft für die New York Knicks. Ben erschien in einem maßgeschneiderten dunkelblauen Anzug mit leuchtender orangefarbener Krawatte, Christine in einem kobaltblauen trägerlosen Abendkleid mit paillettenbestickten Blumen.

Das diesjährige Motto der Met Gala lautet "Fashion is Art" und knüpft an die neue Ausstellung des Metropolitan Museum of Art an, die ab dem 10. Mai 2026 unter dem Titel "Costume is Art" zu sehen sein wird. Als Co-Chairs fungierten in diesem Jahr Beyoncé (44), Nicole Kidman (58), Venus Williams (45) und Gastgeberin Anna Wintour (76). Für Stevie Nicks, die für Taylor Swift (36) als Mentorin fungiert, ist das Jahr 2026 ohnehin ein besonderes: Sie feiert den 25. Jahrestag ihres Albums "Trouble in Shangri-La" aus dem Jahr 2001 mit einer nationalen Tournee. Derweil ließ ihr ehemaliger Fleetwood Mac-Bandkollege Lindsey Buckingham (77) in einem Podcast-Auftritt im März durchblicken, dass eine Reunion denkbar sei – und auch ein Dokumentarfilm über die Band und ihre langjährige Zusammenarbeit sei noch in Planung.

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Getty Images Stevie Nicks bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.

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Getty Images Ben Stiller und Christine Taylor bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.

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Getty Images Nicole Kidman, Lauren Sánchez Bezos und Anna Wintour bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.