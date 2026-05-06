Caro Robens verrät erste Details zur "The Hunt"-Teilnahme

Caro Robens nimmt an der neuen ProSieben-Realityshow "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" teil – und hat nun erste Details zu ihrer Erfahrung bei dem Format verraten. "Als ich das erste Mal von 'The Hunt' gehört habe, konnte ich mir so gar nichts darunter vorstellen. Da ich dazu noch ein absoluter Frischling in der Welt der Reality bin, ist für mich eh alles noch sehr neu und aufregend. Und dann noch gerade ein neues Format, wo man gar nicht weiß, was auf einen zukommt, das ist schon sehr aufregend", erklärte sie im Gespräch mit Promiflash.

Trotz der anfänglichen Ungewissheit zeigte Caro bei der Show offenbar vollen Einsatz. Aufgeben kam für sie nicht infrage: "Wenn ich mich einmal auf etwas einlasse, gebe ich auch alles. Also habe ich immer bis zum Letzten gekämpft, um nicht gefangen zu werden. Aufgeben ist niemals eine Option!" Auf die Frage, ob am Ende eher körperliche Stärke oder strategisches Denken entscheidend war, hatte sie im Gespräch mit Promiflash eine klare Antwort: "Ich glaube, das Körperliche war wichtiger als der Kopf. Auch wenn man nicht so clever gehandelt hatte, aber dafür sehr schnell und ausdauernd war, konnte man entkommen."

Bei "The Hunt" jagen sich zehn prominente Realitystars durch den bulgarischen Wald. Wer als Gejagter einen Tag übersteht, ohne gefasst zu werden, darf mitbestimmen, welcher Jäger ausscheidet – und kommt dem Gewinn von bis zu 50.000 Euro näher. Neben Caro sind unter anderem Serkan Yavuz (33), Cecilia Asoro (30), Max Bornmann (29), Gloria Schwesinger (33), Maurice Dziwak (27), Aaron Königs und Valentina Principessa dabei. Als Nachrücker stoßen Sandra Sicora (33) und Jochen Horst (64) dazu. Das Format läuft ab dem 12. Mai 2026 jeweils dienstags in Doppelfolgen auf ProSieben und Joyn.

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https://www.instagram.com/p/DHyUprRtXK0/?hl=de Realitystar Caro Robens im März 2025 auf Mallorca

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Instagram / caroline_andreas_robens Caro Robens, Bodybuilderin

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Instagram / gloriaschwesinger Gloria Schwesinger, Realitystar

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