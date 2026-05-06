Fünfter Todestag: Moderator Jan Hahn bleibt unvergessen

Fünf Jahre sind vergangen, seit Moderator Jan Hahn (†47) am 4. Mai 2021 im Alter von nur 47 Jahren an einer Krebserkrankung starb – und noch immer ist die Trauer um ihn groß. Für Millionen Zuschauer war er jahrelang das vertraute Gesicht am Morgen: Zunächst moderierte er von 2005 bis 2016 das "Sat.1-Frühstücksfernsehen", bevor er 2017 zu RTL wechselte und dort die Sendung "Guten Morgen Deutschland" präsentierte. Die Nachricht seines Todes traf die Öffentlichkeit damals wie ein Schock, denn die meisten wussten nichts von seiner schweren Erkrankung. RTL teilte erst am 6. Mai mit, dass Jan "nach kurzer schwerer Krebserkrankung" verstorben sei.

Damals meldeten sich beide Sender mit bewegenden Statements zu Wort. Stephan Schmitter, damals Geschäftsführer der RTL News GmbH, erklärte: "Wir alle sind geschockt und tieftraurig über den plötzlichen Tod von Jan." Auch Sat.1 fand emotionale Worte: "Unsere Herzen sind heute schwer: Wir trauern um Jan Hahn. Er hat uns viele Jahre im Sat.1-Frühstücksfernsehen besondere Momente geschenkt." Bis heute hinterlassen Fans auf Jans Instagram-Kanal, der noch immer mehr als 35.000 Follower zählt, Nachrichten wie "Du fehlst so sehr" oder "Er war einfach so sympathisch und lustig". Anlässlich des fünften Todestages erinnerte auch seine Freundin und Kollegin Vanessa Blumhagen (48) auf Instagram an ihn, wie rtl.de berichtet. Sie schrieb: "...und wieder ein Jahr ohne Dich. Es ist so viel passiert in den letzten zwölf Monaten, und ich hätte Dir so viel davon so gerne erzählt. In diesem einen Café in Berlin, in dem wir immer am Fenster saßen."

Moderatorin Mareile Höppner (48), die ebenfalls eng mit Jan befreundet war, widmete ihm bereits zum vierten Todestag gemeinsame Bilder und schrieb: "Jani, Du fehlst uns und wir alle, wir lassen die Lichter für dich nicht ausgehen. Niemals." Jan wurde 1973 in Leipzig geboren und hinterließ bei seinem Tod drei Kinder – seine jüngste Tochter war erst 2019 zur Welt gekommen. Neben seinem Geburtstag am 22. September ist auch der 4. Mai für viele Fans jedes Jahr ein Anlass, dem beliebten Moderator zu gedenken und ihm auf seinen Social-Media-Kanälen Worte der Erinnerung zu widmen.

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Getty Images Jan Hahn, 2015

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Instagram / mareilehöppner_official Jan Hahn und Mareile Höppner, Moderatoren

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Instagram / vanessa_blumhagen Jan Hahn und Vanessa Blumhagen, Moderatoren