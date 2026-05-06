Gewalt gegen Köchin: Stefon Diggs wurde freigesprochen

Stefon Diggs ist am Distriktgericht in Dedham, Massachusetts, in allen Punkten freigesprochen worden. Der NFL-Star stand wegen eines angeblichen Angriffs auf seine frühere Privatköchin Jamila Adams vor Gericht. Ihm wurden schwere Vorwürfe gemacht: Strangulation, die als Schwerverbrechen eingestuft wurde und bis zu fünf Jahre Haft nach sich hätte ziehen können, sowie einfache Körperverletzung. Das Urteil fiel eindeutig aus – "nicht schuldig" in beiden Punkten. Stefon soll beim Verlesen des Urteils sichtlich bewegt gewesen und in Tränen ausgebrochen sein, wie TMZ berichtet.

Die Beratung der Geschworenen dauerte lediglich rund anderthalb Stunden. Im Mittelpunkt des Verfahrens stand die Aussage von Jamila Adams, die behauptet hatte, Stefon habe sie im Dezember 2025 körperlich angegriffen. Sie habe dabei kaum noch Luft bekommen. Doch ihr Auftritt vor Gericht verlief alles andere als reibungslos: Der Richter rügte sie mehrfach, weil sie Fragen der Verteidigung nicht ordnungsgemäß beantwortete. Die Verteidigung verwies zudem darauf, dass es außer Jamilas eigener Aussage nicht ein einziges Beweisstück für die Tat gab. Außerdem wurde sie zu einer angeblichen Forderung in Höhe von umgerechnet 4,7 Millionen Euro befragt, die ihr Team drei Wochen vor Prozessbeginn gestellt haben soll – Jamila selbst behauptete, davon nichts gewusst zu haben.

Jamila hatte Anfang 2025 angefangen, für den Profisportler zu arbeiten, nachdem sie ihn auf Social Media kennengelernt hatte. Am 2. Dezember sei es dann nach einem Streit um ausstehende Zahlungen zu dem angeblichen Zwischenfall gekommen. Der Prozess sollte eigentlich schon früher beginnen – der Starttermin wurde jedoch verschoben, damit Stefon mit den New England Patriots an den Playoffs teilnehmen konnte. Mittlerweile ist der Footballstar vereinslos.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefon Diggs, NFL-Spieler

Anzeige Anzeige

Imago Stefon Diggs im Juli 2025

Anzeige Anzeige