Antonio Rüdiger soll seinen Mitspieler geohrfeigt haben

Bei Real Madrid sorgt mal wieder ein Vorfall im Training für Schlagzeilen. Wie der Journalist Miguel Serrano beim Radiosender Onda Cero berichtet, soll Abwehrspieler Antonio Rüdiger (33) vor einigen Wochen im Trainingszentrum Valdebebas die Beherrschung verloren haben. Der 33-Jährige soll dabei seinen Teamkollegen Alvaro Carreras geohrfeigt haben – einen Spieler, der zehn Jahre jünger ist als er. Der Vorfall ist nur eines von vielen Problemen, die Real Madrid in dieser Saison belasten.

Laut Serrano hielt sich die körperliche Einwirkung dabei in Grenzen: "Er hat ihm eine leichte Ohrfeige gegeben, keine harte. Es stimmt, dass Rüdiger eine kurze Zündschnur hat", erklärte der Journalist. Damit steht der Ohrfeigen-Vorfall nicht allein: Auch Berichte über die Unzufriedenheit von Superstar Kylian Mbappé (27) bei Real Madrid kursieren derzeit, was die Stimmung in der Kabine zusätzlich belasten soll. Die Häufung an Zwischenfällen innerhalb der Mannschaft gilt laut Berichten als möglicher Mitgrund dafür, dass zuletzt weder Xabi Alonso (44) noch Alvaro Arbeloa als Trainer bei Real Fuß fassen konnten.

Dass Rüdiger emotional ausrasten kann, ist bekannt. So bewies er zuletzt im spanischen Pokalfinale gegen den FC Barcelona, wie schnell seine Emotionen hochkochen: Von der Ersatzbank warf der Berliner damals einen Kühlbeutel in Richtung des Schiedsrichters und ließ zudem Beleidigungen auf Deutsch folgen – für beides kassierte er die Rote Karte. Der Verteidiger steht seit 2022 bei Real Madrid unter Vertrag und gilt als wichtige Stütze der Defensive des spanischen Rekordmeisters.

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Getty Images Antonio Rüdiger im März 2021 in Bukarest

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Getty Images Antonio Rüdiger, Fußballspieler

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Getty Images Antonio Rüdiger im April 2025