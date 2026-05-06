Staffelauftakt: Das müsst ihr zu den neuen Bachelors wissen

Heute ist es so weit: Die neue Staffel Die Bachelors geht auf RTL+ an den Start. In Staffel 16 sind es Sebastian Paul und Tim Reitz, die die Rosen verteilen und hoffentlich die große Liebe finden. In Folge eins treffen die beiden Junggesellen in Südafrika erstmals aufeinander und kurz darauf auf 22 Damen, die ihnen den Kopf verdrehen wollen. Was ihr vorab über die diesjährigen Bachelors Sebastian und Tim wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Sebastian ist 33 Jahre alt und wohnt in Düsseldorf. Seit seiner Jugend ist er Leistungssportler, sein Herz schlägt für den Triathlon. Zunächst arbeitete er als Polizist – dort kam er auch in Kontakt mit dem Rosenformat. "In dieser Zeit haben wir den Bachelor tatsächlich oft während der Nachtschichten bei der Polizei geschaut, wenn es gerade mal eine ruhige Minute gab", erinnert er sich im Gespräch mit dpa. Seine Kollegen hätten damals bereits gewitzelt, Sebastian müsse einmal die Rosen verteilen. Der Fitnessenthusiast schmunzelt: "Es ist schon lustig, dass aus diesem anfänglichen Running Gag jetzt wirklich Realität geworden ist." Heute hat Sebastian dem Polizeidienst den Rücken gewandt und arbeitet als Sport- und Ernährungscoach.

Auch Tim hat eine besondere Story auf Lager, wie er zum Bachelor wurde – nämlich unfreiwillig. "Ich habe mich gar nicht selbst bei der Sendung beworben. Mein bester Kumpel und Mitbewohner Tobi hat mich einfach angemeldet, ohne dass ich es zunächst wusste", verrät der 35-Jährige gegenüber dpa. Als ihn die Rückmeldung vom Sender RTL im Urlaub erreichte, hatte Tim zunächst Zweifel, entschied sich dann aber für das Experiment. "Ich hatte eine Art Zukunftsphobie und stellte mir vor, wie ich mit 50 Jahren zurückblicke und mich ärgere, dieses Privileg damals abgelehnt zu haben", erzählt er. Tim wohnt in Köln und verdient sein Geld als Geschäftsführer einer Zeitarbeitsfirma für Pflegekräfte und Pädagogen. Der Workaholic hofft nun, auf unkonventionellem Wege im TV die große Liebe zu finden.

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RTL / Lena-Luise Grellert Tim Reitz und Sebastian Paul sind die neuen Bachelors

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Instagram / itssebastianpaul Sebastian Paul, "Die Bachelors"

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Instagram / tim.rtz Tim Reitz, Januar 2026

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