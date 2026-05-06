Richter lehnt Marius Borg Høibys Fußfessel-Freilassung ab

Für Marius Borg Høiby (29) gibt es keinen Weg aus dem Gefängnis – zumindest vorerst nicht. Das Bezirksgericht Oslo lehnte am Mittwoch den Antrag des 29-Jährigen ab, die verbleibende Untersuchungshaft bis zum erwarteten Urteil Anfang Juni nicht in einer Gefängniszelle, sondern mit einer elektronischen Fußfessel auf dem Anwesen Skaugum zu verbringen. Dort hätte er in unmittelbarer Nähe seiner Mutter, Kronprinzessin Mette-Marit (52), in einem leerstehenden Haus wohnen können, berichtet ein Reporter der Zeitschrift Se og Hør. Das Gericht begründete seine Entscheidung mit einem erheblichen Risiko weiterer Verstöße – vor allem gegen das bestehende Kontaktverbot, das über digitale Wege nur schwer zu kontrollieren sei.

Marius selbst hatte in der Anhörung eindringlich von den Belastungen durch die Isolation berichtet. "Ich habe extrem wenig menschlichen Kontakt. Es ist ziemlich hart, über so lange Zeit keine soziale Interaktion mit irgendjemandem zu haben. Ich merke die Schäden durch die Isolation. Ich habe große Schwierigkeiten mit Schlaf, Appetit und Zittern", sagte er laut der norwegischen Zeitung. Außerdem sprach er indirekt das Thema seiner Mutter an: "Was Besuche und Familie angeht, so habe ich einige nahe Familienmitglieder, die eine Krankheit haben, die die Besuche im Gefängnis Oslo etwas schwieriger macht." Mette-Marit leidet an einer chronischen Lungenfibrose. Staatsanwältin Oda Karterud stellte sich dennoch gegen den Antrag und argumentierte, die mutmaßlichen Taten hätten überwiegend im eigenen Zuhause des Angeklagten stattgefunden, weshalb eine ausreichende Kontrolle nicht gewährleistet sei. Nach nur 15 Minuten Beratungszeit verkündete der Richter die Ablehnung.

Marius war in dem Mammut-Prozess, der im Februar begann und im März endete, in insgesamt 40 Punkten angeklagt, darunter vier Vergewaltigungen. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Haftstrafe von sieben Jahren und sieben Monaten, die Verteidigung plädierte auf eineinhalb Jahre sowie einen Freispruch in den Vergewaltigungsanklagen. Seit Beginn der Verhandlungen sitzt Marius in Untersuchungshaft, nachdem er gegen ein Kontaktverbot gegenüber einer Ex-Freundin verstoßen hatte. Dass er überhaupt eine Adresse für die beantragte Fußfessel-Lösung vorweisen konnte, war Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon zu verdanken, die ihm einen Mietvertrag auf Skaugum aufgesetzt hatten.

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Imago Marius Borg Høiby bei einer Feier in Trondheim, 23. Juni 2016

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon im Vogelzimmer des Königlichen Palasts in Oslo, März 2024

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Imago Prinzessin Mette-Marit und Marius Borg Høiby bei der Jubiläums-Garden-Party in Trondheim 2016