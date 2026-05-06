Taylor Swift löst Rätsel um Logikfehler in "Our Song"-Text

Endlich können Swifties weltweit wieder ruhig schlafen: Taylor Swift (36) löst nach zwei Jahrzehnten das Rätsel um den Text ihres Hits "Our Song". Im Interview mit New York Times gesteht die Sängerin nun, warum ihr Highschool-Schwarm im Song am Telefon "sehr langsam" (real slow) statt "sehr leise" (real low) sprach – obwohl er doch heimlich telefonierte und leises Sprechen hier mehr Sinn ergeben würde. Der Grund, den die 36-Jährige darfür nennt, ist herrlich einfach: "Ich mag es nicht, wenn ein Wort mit demselben Buchstaben endet, mit dem das nächste Wort beginnt", so Taylor.

Wer hätte gedacht, dass selbst bei der für ihre Texte gefeierten Country-Ikone manchmal phonetischer Perfektionismus über inhaltliche Logik siegt? Um den unschönen Übergang von "real" zu "low" zu vermeiden, opferte Taylor kurzerhand den Sinn der Zeile, wie sie jetzt offen zugibt: "Es sollte eigentlich heißen: 'When you're on the phone, and you talk real low', aber ich mochte das 'real low' nicht." Damit ist das "Slow-Gate" offiziell beendet, und die Fans auf Social Media atmen auf. Einer der meistgeteilten Kommentare bringt es auf den Punkt: "Endlich ein Grund, warum das für mich nie Sinn ergeben hat."

Dass der Song überhaupt existiert, verdanken wir übrigens dem Mangel an romantischer Musik in Taylors Neuntklässler-Beziehung. Wie The Boot einst berichtete, schrieb sie das Stück, weil sie und ihr damaliger Freund schlicht keinen "eigenen Song" hatten. "Ich war dabei, mit einem Typen zusammen, und wir hatten keinen Song. Also schrieb ich uns einfach einen", verriet die heute 36-Jährige, die aktuell ihre Hochzeit plant. Dass dieser Lückenfüller 2006 auf ihrem Debütalbum landete und zum Country-Pop-Klassiker reifte, zeigt einmal mehr: Taylor überlässt nichts dem Zufall – schon gar keine doppelten Konsonanten.

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