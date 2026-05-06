Undercover in Villa: Sie ist der "Die Bachelors"-Maulwurf

Die 16. Staffel Die Bachelors startet heute auf RTL+ – und es gibt ein Novum. Ein Maulwurf wird in der Ladys-Villa platziert und soll die Damen kräftig aufmischen. Welche der Kandidatinnen meint es ernst mit den Rosenkavalieren Sebastian Paul und Tim Reitz? Bereits in der ersten Folge wird aufgeklärt, wer diese besondere Aufgabe übernehmen wird: Tims kleine Schwester Lena.

Lena ist zwei Jahre jünger als ihr Bruder Tim und glücklich mit ihrem Partner Raffaele liiert – in die Quere kommen will sie den Single-Ladys also nicht. In der ersten Folge erzählt sie von ihrer Mission. "Ich werde ganz versteckt in die Villa einziehen und die Mädels mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen", erklärt Lena grinsend. Sie freut sich augenscheinlich über ihre besondere Aufgabe: "Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung, das gab es so noch nie." Die Pointe: Bachelor Tim weiß noch nicht, dass seine Schwester ihn auf die Reise nach Südafrika begleiten wird.

Ob Lena ihrem Bruder und Sebastian helfen kann, die richtige Partnerin unter den 22 Damen auszuwählen, bleibt abzuwarten. Rund um das Ende der neuen Staffel ranken sich schon jetzt jede Menge Gerüchte: Angeblich soll einer der beiden die Show vorzeitig abbrechen, zum ersten Mal in der Historie des Rosenformats. Was an den wilden Spekulationen dran ist, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

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RTL / Lena-Luise Grellert Tim Reitz und Sebastian Paul sind die neuen Bachelors

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Instagram / tim.rtz Tim Reitz, Januar 2026

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Instagram / itssebastianpaul Sebastian Paul, "The Bachelors"