Bieber-Fieber pur: Billie Eilish teilt nostalgische Fotos

Billie Eilish (24) war schon immer ein riesiger Justin Bieber (32)-Fan – und das beweist sie jetzt mit einem nostalgischen Instagram-Post. Wenige Tage nachdem Justin sie bei seinem Headliner-Auftritt beim Coachella-Festival auf die Bühne geholt hatte, teilte die Sängerin eine Reihe von Throwback-Fotos aus ihrer Kindheit. "Don't talk to me", schrieb sie schlicht darunter. Zu sehen ist unter anderem eine junge Billie in einem Paillettenkostüm mit weißen Converse-Sneakern, die stolz vor einer Wand voller Bieber-Poster posiert.

Ein weiteres Bild zeigt ein Whiteboard, auf dem Billie mit einem lila Marker den Aqua-Klassiker "Barbie Girl" kurzerhand umgedichtet hatte. "I'm a Bieber girl in a Bieber world, it's Biebertastic, let's Bieber blast it", lautet der Beginn – und weiter: "Bieber flips his hair, wears purple everywhere, it's a Bieber nation, thank god for his creation! Come on Bieber spread the fever!" Außerdem notierte sie darauf Justins Geburtstag und seinen Geburtsort in Kanada. Weitere Slides zeigen sie in Bieber-Merch und beim Tanzen zu seinem Song "Confident". Noch am Tag nach dem Coachella-Auftritt postete sie ein Selfie mit geröteten Augen und den Worten "Can't stop crying" in ihren Instagram Stories.

Bei dem unvergesslichen Bühnen-Moment, bei dem Justin sie während "One Less Lonely Girl" holte, hatte Billie das Konzert eigentlich ganz in Ruhe als Zuschauerin verfolgen wollen – und zwar in Gesellschaft von Justins Ehefrau Hailey Bieber (29) sowie Claudia Sulewski, der Verlobten von Billies Bruder Finneas. Auch Billies Mutter Maggie Baird (67) meldete sich nach dem Auftritt zu Wort. In einem Instagram-Post schrieb sie, es sei "einer der berührendsten Momente überhaupt" gewesen. "Wir beobachten, wie unsere Kinder diese tiefen, tiefen Verbindungen zu Künstlern entwickeln, die sie bewegen, und meistens können wir nichts dafür tun", erklärte sie gegenüber dem Magazin People. "Zuzusehen, wie dieser verrückte, unvorstellbare Traum über viele Jahre wahr wird, ist so unglaublich."

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Getty Images Billie Eilish im März 2025

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Instagram / billieeilish Billie Eilish posiert als Teenager vor Justin Bieber-Postern

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Instagram / lilbieber Justin Bieber und Billie Eilish auf der Coachella-Bühne