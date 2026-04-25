Bestätigt: Hailey Bieber arrangierte Billies Coachella-Cameo

Hinter einem der unvergesslichsten Momente des diesjährigen Coachella-Festivals steckt Hailey Bieber (29). Das Model verriet jetzt bei der Time100 Gala in New York gegenüber dem Magazin Time, dass es ihre Idee gewesen sei, Billie Eilish (24) auf die Bühne zu holen – und zwar für Justins (32) Darbietung von "One Less Lonely Girl". Hailey habe die Idee bereits seit Monaten mit sich herumgetragen, aber bis zur letzten Minute vor Billie geheim gehalten. "Ich dachte, es wäre eine wirklich tolle Idee – und es dann tatsächlich Wirklichkeit werden zu sehen", schwärmte Hailey. "Natürlich haben wir es ihr erst in dem Moment gesagt, sie ist die Beste."

Ihre Begeisterung für die Sängerin machte Hailey beim Gala-Auftritt mehr als deutlich. "Wir lieben Billie so sehr. Wir vergöttern sie, wir könnten sie nicht mehr lieben", sagte sie gegenüber Time. Für sie sei dieser Moment auch deshalb so besonders gewesen, weil er einen Kreis schließe: Billie und Justin hatten sich erstmals 2019 bei Coachella im Publikum von Ariana Grandes (32) Auftritt getroffen – und die Begegnung hinterließ einen bleibenden Eindruck. Billie teilte die Reaktion auf den gemeinsamen Bühnenmoment anschließend auf Instagram und postete alte Fan-Videos sowie Fotos, die zeigen, wie tief ihre Bewunderung für Justin geht. Darunter war auch ein Screenshot einer Geburtstagsnachricht von 2014, in der sie schrieb: "Heute wurde der beste Sänger und der beste Mensch der Welt geboren. Keine Worte können beschreiben, wie sehr ich dich liebe."

Justin trat in diesem Jahr als Headliner beim Coachella-Festival im kalifornischen Indio auf und begeisterte das Publikum an gleich zwei Wochenenden auf der Main Stage. Auf Instagram gewährte er seinen Fans anschließend Einblicke hinter die Kulissen – und zeigte sich dabei besonders innig mit Hailey an seiner Seite.

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Getty Images Hailey Bieber bei der Time100 Gala 2026 im Jazz at Lincoln Center in New York

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Instagram / lilbieber Justin Bieber und Billie Eilish auf der Coachella-Bühne

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Instagram / lilbieber Justin Bieber und seine Frau Hailey Bieber