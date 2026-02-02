Rätsel um Billies Ring: Ist sie mit Nat Wolff verlobt?

Die Grammy-Verleihung am Sonntag (1. Februar) in Los Angeles hatte viele magische Momente zu bieten, doch keiner war wohl so aufregend wie der Anblick von Billie Eilishs (24) linker Hand! Die Sängerin ließ die Gerüchteküche ordentlich brodeln, als sie beim prestigeträchtigen Musikevent mit einem gewaltigen Diamantring am Ringfinger erschien. Das funkelnde Schmuckstück war schlichtweg nicht zu übersehen und sorgte unter den Anwesenden für aufgeregte Blicke und Getuschel. In ihrem schicken HODAKOVA-Anzug posierte die "Bad Guy"-Interpretin selbstbewusst für die Fotografen – und der Ring strahlte dabei um die Wette mit ihrem Lächeln. Während der Zeremonie brachte Billie ihre Hand immer wieder in die perfekte Position, um das prachtvolle Schmuckstück zur Geltung zu bringen.

Bestätigt ist allerdings noch nichts. Was hingegen feststeht: Billie und Nat Wolff (31) halten ihre Beziehung gern privat, zeigen sich aber nicht versteckt – bei den Grammys saß der Schauspieler gut sichtbar an ihrer Seite, berichtet TMZ. Das Schmuckstück sitzt an der klassischen Stelle für einen Verlobungsring. Fans zoomten Fotos, verglichen Schnitte und Schliffe, doch ein Statement des Duos blieb aus. Das ehemalige Nickelodeon-Kind, das durch "The Naked Brothers Band" bekannt wurde, schien an diesem Abend besonders nervös und aufgeregt zu sein. Fans bemerkten, wie er Billie während der gesamten Veranstaltung nicht aus den Augen ließ und sie immer wieder liebevoll anblickte. Die Chemie zwischen den beiden war förmlich greifbar und ließ selbst die skeptischsten Beobachter an eine mögliche Verlobung glauben.

Die Liebesgeschichte von Billie und Nat begann bereits 2023, als sie sich auf einer Oscar-Afterparty kennenlernten – vermittelt durch Nats Bruder Alex Wolff. Was zunächst als Freundschaft begann, entwickelte sich zu etwas Tieferem, besonders nachdem die beiden über ihr gemeinsames Schicksal mit dem Tourette-Syndrom sprachen. Im Juni 2024 bestätigte Nat seine Bewunderung für Billie in einem Interview mit der Vogue: "Sie ist eine von diesen Personen, bei der fast alles, was sie tut, besser ist als bei allen anderen." Obwohl Billie einst erklärte, sie wolle nie wieder über ihr Liebesleben sprechen, scheint die Liebe zu Nat stärker zu sein als alle Vorsätze. Die beiden wurden im Sommer 2025 beim Knutschen auf einem italienischen Balkon fotografiert, was ihre Romanze endgültig bestätigte.

Anzeige Anzeige

Rodin Eckenroth/Getty Images, Theo Wargo/Getty Images Billie Eilish und Nat Wolff

Anzeige Anzeige

Getty Images Billie Eilish bei den Grammy Awards 2026 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Billie Eilish und Billie Joe Armstrong von Green Day auf der Bühne