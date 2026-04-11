Ursache noch unklar: "Batman"-Darsteller John Nolan ist tot

Traurige Nachrichten aus Großbritannien: Schauspieler John Nolan ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Das berichtete jetzt das lokale Medium Stratford-Upon-Avon Herald. Demnach starb der Brite am Samstag, eine Ursache wurde bisher nicht bekannt gegeben. John war vielen Filmfans durch seine Auftritte in den Blockbustern "Batman Begins" und "The Dark Knight Rises" an der Seite von Hauptdarsteller Christian Bale (52) ein Begriff. Außerdem war er der Onkel von Erfolgsregisseur Christopher Nolan (55) und Autor Jonathan Nolan (49), mit denen er immer wieder zusammenarbeitete. John hinterlässt seine Ehefrau Kim Hartman, die gemeinsamen Kinder Miranda und Tom sowie zwei Enkelkinder.

In der internationalen Serienwelt machte sich John vor allem mit seiner Rolle in "Person of Interest" einen Namen. In der Produktion, an der Jonathan als kreativer Kopf beteiligt war, verkörperte er den früheren MI6-Agenten John Greer und blieb der Serie auch hinter der Kamera treu. Bereits in den späten 1960er- und 1970er-Jahren war der Brite im Fernsehen präsent, etwa als Titelheld der BBC-Miniserie "Daniel Deronda" oder als Wissenschaftler Geoff Hardcastle in "Doomwatch". Später folgten Rollen in Formaten wie "Shabby Tiger". Seinen letzten TV-Auftritt hatte John 2024 in der Serie "Dune: Prophecy".

Neben seiner Arbeit für Film und Fernsehen galt John als feste Größe auf der Theaterbühne. Nach seinem Schauspielstudium am Drama Centre in London verbrachte er zwei Jahre bei der Royal Shakespeare Company und verfeinerte dort sein Handwerk. Es folgten Engagements am angesehenen Richmond Theatre in London sowie mehrere Produktionen mit der Royal Court Company. Ehefrau Kim, selbst Schauspielerin, stand im Laufe ihrer Karriere ebenfalls regelmäßig vor der Kamera, während die Familie ihr Leben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushielt.

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Imago Christian Bale als Batman in "The Dark Knight Rises" (2012)

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Getty Images Christopher Nolan, Regisseur von "Oppenheimer"

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Getty Images Jonathan Nolan, britischer Drehbuchautor