Facelift: Olivia Jones lag acht Stunden unterm Messer

Olivia Jones (56) überrascht ihre Fans jetzt mit einem neuen Look: Die Hamburger Dragqueen hat sich einem umfangreichen Eingriff unterzogen, der ganze acht Stunden dauerte. Eigentlich sollte die Sache zunächst geheim bleiben, doch nun sprach die 56-Jährige gegenüber der Bild-Zeitung offen über die Operation. In einer Hamburger Fachklinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie ließ sie ein sogenanntes "Deep Plane Facelifting" durchführen. Der komplexe Eingriff kann wohl bis zu 15.000 Euro kosten und es wird nicht nur die Haut, sondern das gesamte Gesicht inklusive Muskulatur angehoben.

Zusätzlich wurde Olivias Kinn mit einem kleinen Implantat neu modelliert und sogar die Ohrläppchen wurden im Zuge des Eingriffs korrigiert. Besonders letztere hatten sie schon länger gestört. "Wegen meiner schweren Ohrringe hatte ich so Dackelschlappohren", scherzte sie gegenüber Bild. Doch auch das Doppelkinn sei ihr ein Dorn im Auge gewesen: "Ich bin groß und werde meistens von unten fotografiert. Da sah ich aus wie ein Pelikan." Gleichzeitig betont die Moderatorin trotz Zufriedenheit mit dem Ergebnis, dass solche Operationen nicht unterschätzt werden sollten. Die Zeit nach dem Eingriff sei für sie körperlich wie mental herausfordernd gewesen: "Mein Gesicht hatte jeden Tag eine andere Farbe und es war alles extrem unangenehm."

Für Olivia ist die aktuelle Operation nur das jüngste Kapitel in einer langen Beauty-Historie. Die Entertainerin erzählt der Bild-Zeitung, dass sie sich in der Vergangenheit bereits mehrfach Fett absaugen ließ, ihre Augenlider operiert wurden und ihre Nase sowohl aus medizinischen als auch ästhetischen Gründen korrigiert wurde. Sogar ihre Beine ließ sie aus medizinischen Gründen behandeln. "Ansonsten arbeite ich mit Botox und Theater-Make-up", verrät die Dragqueen. Ihr Fazit zu ihrem jüngsten Eingriff: "Ich würde es immer wieder machen."

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