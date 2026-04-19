Großer OP-Marathon: Olivia Jones spricht über ihr Facelift

Olivia Jones (56) hat sich einem umfangreichen Facelifting unterzogen – und teilt das mit der Welt auf ihre ganz eigene Art. In einer Instagram-Story zur Eröffnung ihrer neuen Bar verknüpfte die 56-Jährige gleich zwei Neuigkeiten miteinander: einen unternehmerischen Neustart und ein komplett erneuertes Gesicht. Den Vergleich mit einer Autoreparatur ließ sie sich dabei nicht nehmen: "Andere kaufen sich ein neues Auto, wenn der Lack ab ist. Ich habe aber keinen Führerschein. Ich habe lieber in meine Karosserie ein bisschen investiert." Die Ohrläppchen wurden verkleinert, das Doppelkinn ist verschwunden, die gesamte Gesichtspartie angehoben – und die Haut unter den Augen, die sie selbst einmal als eine Art "Elefanten-Krokodil-Haut" bezeichnete, gehört der Vergangenheit an.

In ihrem Post ließ Olivia keinen Zweifel daran, dass die Genesungszeit alles andere als angenehm war. Die ersten Tage nach dem Eingriff beschrieb sie als echten Ausnahmezustand: "Die ersten Tage habe ich mich morgens im Spiegel gar nicht erkannt. Ich war wie so ein Chamäleon. Mein Gesicht hatte jeden Tag eine andere Farbe", so Olivia. Schwellungen, Verfärbungen, ein Gesicht, das sich täglich verändert – das ist die Realität hinter einem achtstündigen Eingriff dieser Art. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes "Deep Plane Facelifting", bei dem nicht nur die Hautoberfläche, sondern auch tiefer liegende Muskel- und Gewebeschichten bearbeitet werden. Gegenüber der Bild-Zeitung erklärte Olivia, dass sie sich der damit verbundenen Risiken bewusst gewesen sei – und betonte, dass ein solcher Schritt gut überlegt sein müsse. Trotz allem bereut sie nichts.

Mit ihrer Offenheit ist Olivia in prominenter Gesellschaft. Auch US-Schauspielerin Denise Richards (55) hat sich öffentlich zu einem Facelifting bekannt und kürzlich Vorher-Nachher-Fotos auf Instagram geteilt. Für Olivia überraschend: Einzig Kollegin Julia Siegel habe die Veränderung bemerkt, alle anderen hätten geschwiegen. Eine Situation, die Olivia mit typisch trockenem Humor kommentierte. Gleichzeitig schwingt in ihrem Post aber auch echte Freude mit – über das neue Äußere ebenso wie über den nächsten Lebensabschnitt, den sie damit einläutet. "Zwanzig Jahre Kultkiez-Touren, ein neuer Laden, ein neues Gesicht. Frühling kann jetzt kommen. Mutti hat schon Gefühle", schrieb sie abschließend.

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Imago Olivia Jones bei der Eröffnung ihrer Dschungelbar in Hamburg, 2026

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Imago Olivia Jones beim Reality Award 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Getty Images Denise Richards beim Bbtv Launch Event zu "Reich und Schön" in West Hollywood, März 2026