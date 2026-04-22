Wegen Ausgrenzung: Olivia Jones gesteht Suizidgedanken

Große TV-Ehre für Olivia Jones (56): Am 13. Mai um 20.15 Uhr läuft im ZDF die Verfilmung ihrer Lebensgeschichte – und die Kiez-Ikone nutzt den Moment für ein sehr persönliches Geständnis. In einem Exklusiv-Interview mit TV Digital spricht die Entertainerin über die dunkelsten Kapitel ihres Lebens und darüber, wie einsam sie sich in jungen Jahren gefühlt hat. Die Realitybekanntheit blickt dabei auf ihre Kindheit in Springe zurück, auf Ausgrenzung, auf Scham in der Familie – und auf die Kraft, die sie sich später selbst gab. Olivia erzählt offen von Suizidgedanken und davon, wie sie es dennoch schaffte, an sich zu glauben.

Wie hart diese frühe Zeit war, bringt Olivia in einem knappen Urteil auf den Punkt. Sie sei einfach sie selbst gewesen, habe sich aber wegen ihrer Kleidung ausgeschlossen gefühlt und erlebt, dass sich die eigene Familie für sie schämte. Auf die Frage nach Suizidgedanken wird sie deutlich: "Doch, die hatte ich auch", erklärte Olivia dem Magazin. Sie sei damals "so verzweifelt und so allein" gewesen, habe aber gelernt, Aggressionen als Rückenwind zu nutzen und sich gesagt: "Jetzt erst recht." Auch über die familiären Wunden spricht sie: "Ja", bestätigte Olivia, als es um ihren Vater ging. Er habe als Bankangestellter eine hohe Summe unterschlagen, was sie nach seiner Haft noch immer in Selbstscham stürzte. Innerhalb der Community habe sie zudem Abgrenzung erlebt: "Manchmal geht es innerhalb der Community zu wie unter Krokodilen", sagte sie zu TV Digital, betonte aber zugleich, dass der Zusammenhalt bei CSDs wachse.

Abseits der TV-Premiere zeichnet das Interview das Bild einer Künstlerin, die aus Verletzungen Haltung gemacht hat. Olivia beschreibt, wie tief die Scham über die Taten des Vaters reichte und dass sie ihm heute anderes sagen würde als damals. Gleichzeitig unterstreicht die Entertainerin ihren Optimismus und ihr Engagement für Toleranz und Diversity, das sie auch bei großen Pride-Events wiederfindet. Als Kiez-Königin und Vize-Dschungelkönigin prägt Olivia seit Jahren die Popkultur – mit auffälligen Looks, klaren Botschaften und einer Portion Kampfgeist, die sie aus schweren Erfahrungen gezogen hat.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Joyn Olivia Jones in "Das große Promi-Büßen"

Imago Olivia Jones beim Reality Award 2026 im Maritim Hotel Bonn

Imago Olivia Jones bei der Eröffnung ihrer Dschungelbar in Hamburg, 2026