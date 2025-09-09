John Malkovich bereut frühere Affäre mit Michelle Pfeiffer

John Malkovich (71) hat kürzlich zum ersten Mal über seine frühere Affäre mit Michelle Pfeiffer (67) gesprochen, die während der Dreharbeiten zum Film "Gefährliche Liebschaften" entstand. In einem Interview im Podcast "Fashion Neurosis" äußerte sich der Schauspieler offen über die leidenschaftliche Beziehung, die nicht nur ihre Arbeit auf der Leinwand, sondern auch ihr Privatleben beeinflusste. Die Affäre führte zur Scheidung von beiden Schauspielern: Michelle trennte sich 1988 von ihrem damaligen Ehemann Peter Horton, während Johns Ehe mit Glenne Headly (70) während der Produktion zerbrach.

John erklärte, dass solche emotionalen Verbindungen am Set nicht ungewöhnlich seien, und lobte Pfeiffer als herausragende Kollegin. Er schätzte ihre Fairness und ihren Spaß am gemeinsamen Arbeiten sehr. Für ihn sei es bedauerlich, dass durch die Verwicklung in die Affäre nicht nur Freundschaften, sondern auch die professionelle Zusammenarbeit zerstört wurde: "Im Laufe meines Lebens habe ich gelernt, dass eine großartige Kollegin tatsächlich seltener ist als alles andere. Und wenn aus dieser Beziehung mehr wird als nur ein Kollegium oder mehr als eine Freundschaft – sogar mehr als eine tiefe Freundschaft –, dann verliert man eine großartige Kollegin."

Eine Quelle, die seine damalige Ehefrau kannte, berichtete gegenüber Mail on Sunday, dass diese schnell bemerkte, dass ihr Mann sich in Michelle verliebt hatte: "Glenne war nicht naiv. Sie hat genau gesehen, was vor sich ging. Die ganze Welt verliebte sich in Michelle Pfeiffer – und so auch ihr Ehemann. Sie überreichte ihm die Scheidungspapiere, sobald die Dreharbeiten abgeschlossen waren." Michelle hat sich bisher nicht öffentlich zu der Affäre geäußert. Die Schauspielerin, die als Madame de Tourvel in "Gefährliche Liebschaften" auftrat, führt seit 1993 eine glückliche Ehe mit dem Fernsehschreiber David E. Kelley, mit dem sie zwei Kinder hat. John hingegen begann eine Beziehung mit der Regisseurin Nicoletta Peyran, mit der er seit 1989 zusammen ist.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: John Malkovich und Michelle Pfeiffer

IMAGO / United Archives Michelle Pfeiffer und John Malkovich bei "Gefährliche Liebschaften"

Getty Images John Malkovich, Schauspieler