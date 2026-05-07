MontanaBlack um 3 Uhr nachts von fremder Frau belästigt

Auf der Bild-Bühne der OMR in Hamburg haben MontanaBlack (38) und Sally Özcan (37) jetzt offen über grenzüberschreitende Fan-Erlebnisse gesprochen. Besonders eindrücklich schilderte Monte eine Begegnung direkt an seiner Haustür: "Nachts um drei Uhr. Und es steht irgendeine Frau vor der Tür, die ich nicht kenne, die bei mir ins Bett möchte", erzählte der Streamer auf der Bühne. Sally bestätigte, dass auch sie ähnliche Erfahrungen gemacht hat und beide machten deutlich, warum sie ihr Privatleben inzwischen stärker schützen.

Die 37-Jährige berichtete, dass vor ihrem Studio bereits Männer aufgetaucht seien, die unbedingt hineinwollten. "Wir mussten dann mit Polizeieinsatz dagegen vorgehen", sagte sie laut Bild. Besonders sensibel reagiert die zweifache Mutter jedoch, wenn es um ihre Kinder geht: "Menschen fotografieren oft heimlich die Kinder und das geht nicht." Auch ihr neuer Freund sei im Urlaub bereits auf der Toilette nach einem Foto gefragt worden. "Ich bin wahnsinnig stolz auf ihn – der Mann sieht gut aus, der ist der Hammer, er ist ein Traummann. Aber ich möchte ihn halt schützen." Monte sieht das ähnlich und möchte seine Freundin Lea ebenfalls vor unschönen Erlebnissen bewahren: "Dann wird ganz schnell aus der Person leider nur noch 'die Freundin von'."

Erst kürzlich hatte Monte deutlich gemacht, dass er sich durch seinen Ruhm selbst in seiner Heimat nicht mehr so frei bewegt wie noch vor einigen Jahren. Trotz dieser Erfahrungen blicken beide Internetstars jedoch erstaunlich gelassen auf ihre Zukunft. Wie die Bild berichtet, stellt Monte klar, dass aktuell zwar das Business im Vordergrund stehe – Themen wie Kinder oder Heirat sehe er aber entspannt: "Es kommt sowieso, wie es alles kommen soll. Schicksal ist schon vorherbestimmt." Auch Sally zeigt sich offen und schließt weiteren Nachwuchs nicht aus: "Wer weiß, was noch kommt. Ich bin jetzt noch nicht so alt. Da geht vielleicht noch mal eins", sagte sie.

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Imago Monte auf der BILD-Stage beim OMR26 Festival in Hamburg

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Instagram / sallyswelt Sally Özcan aka Sallys Welt mit ihrem Partner, Januar 2026

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Imago MontanaBlack und Sally Özcan auf der BILD-Stage beim OMR26 Festival in Hamburg