Süchtig: MontanaBlack wollte sich Glücksgefühle erkaufen

MontanaBlack (38) spricht in einem Livestream auf Twitch erstmals offen über eine schwierige Phase in seinem Leben, in der er unter einer ausgeprägten Kaufsucht litt. Während der Social-Media-Star für seinen bevorstehenden Umzug in sein neues Haus seine Sachen packt, gewährt er seiner Community tiefe Einblicke in sein übervolles Ankleidezimmer. Dabei gesteht Marcel Eris, wie der 38-Jährige mit vollem Namen heißt, dass er in einer Zeit, in der es ihm nicht gut ging, versucht habe, sich durch exzessives Shoppen Glücksgefühle zu verschaffen. "Ich habe Unmengen an Scheiß gekauft. Unmengen an extrem teuren Markenklamotten, die ich nie auch nur einmal anhatte", erklärt er seinen Zuschauern.

Zu seinen damaligen Käufen gehörten unter anderem Schuhe in einer Preisspanne von bis zu 1000 Euro pro Paar, eine Gucci-Hose, ein Gucci-Anzug und zahlreiche teure Hoodies. Den Überblick über die Gesamtsumme seiner Ausgaben habe er längst verloren, gibt Monte zu. Besonders in den Jahren 2019 und 2020 veranstaltete der Streamer häufig sogenannte Shopping-Streams, in denen er live Unmengen an Geld für teure Markenmode ausgab. "Das Verhalten meinerseits damals war überhaupt nicht gesund", reflektiert er heute. Das Verhalten sei nichts, worauf er heute stolz sei, vielmehr finde er es "fast eher peinlich", so viele Klamotten zu besitzen und nicht einmal mehr zu wissen, dass er sie noch habe.

Im Zuge seines Umzugs plant MontanaBlack nun, einen Großteil seiner Kleidung wegzugeben. Seine umfangreiche Parfümsammlung bereut der Streamer hingegen nicht. "Man kann nie genug Düfte haben. Diese Kaufsucht unterstütze ich in vollster Art und Weise", betont er mit einem Augenzwinkern. Während Monte inzwischen zwar ab und an noch zu viel Geld für Klamotten ausgebe, sei es "nicht im Ansatz so wie früher". Der aus Buxtehude stammende Influencer ist bekannt für seinen extravaganten Lebensstil, den er offen mit seiner Community teilt. Sein Motto "G steht für Gönnen" ist unter seinen Fans zu einem geflügelten Wort geworden.

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ActionPress / Panama Pictures MontanaBlack bei der Baller League 2024 in Köln

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Instagram / montanablack MontanaBlack im Juni 2025

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https://www.instagram.com/p/DKZS24IM4Ij Max Schradin, MontanaBlack und Zarbex im Juni 2025