MontanaBlack gönnt sich Harley Davidson ohne Führerschein

MontanaBlack (38) hat sich einen lang gehegten Traum erfüllt und sich ein Motorrad gegönnt. Der Streamer verkündete laut Bild kürzlich auf der Motorradmesse in Dortmund, dass seine beachtliche Fahrzeugsammlung, zu der bereits ein Lamborghini Huracán Performante und ein Porsche GT3 RS gehören, bald um eine Harley-Davidson Low Rider ST reicher wird. Die Maschine hat einen Preis von über 25.000 Euro. "Alleine schon die Front finde ich unfassbar schön", schwärmte Monte im Livestream von der Messe. Auf die Frage, ob das Bike zu ihm passe, reagierten seine Zuschauer im Chat allerdings eher skeptisch – viele schrieben "Nein". Der 38-Jährige ließ sich davon jedoch nicht beirren und erklärte gelassen: "Egal, ich finde das Bike am besten."

Das Problem bei der ganzen Sache: Monte besitzt bisher noch keinen Motorradführerschein. Bereits einen Tag nach der Messe wagte er sich daher im Livestream an die theoretische Führerscheinprüfung – mit ernüchterndem Ergebnis. Den ersten Probetest verhaute er mit ganzen 45 Fehlerpunkten, obwohl man höchstens zehn Fehlerpunkte haben darf, um zu bestehen. Auch der zweite Versuch mit 18 Fehlerpunkten war erfolglos. Wenige Tage später folgten zwei weitere Tests, die er mit 20 und 29 Fehlerpunkten beendete. Der Weg zum Führerschein scheint also noch holprig zu werden.

Seine Begeisterung fürs Motorradfahren kommt nicht von ungefähr. Bereits im vergangenen Herbst hatte Monte über seine Liebe zum Bikerleben gesprochen und sich an seine Kindheit erinnert, als er oft auf dem Trike seines Vaters mitgefahren sei. "Da hat es mir schon immer Spaß gemacht", erklärte er damals. Der Streamer, der mit 5,7 Millionen Followern auf Twitch zu den größten Deutschlands zählt, genießt derzeit offenbar nicht nur sein Leben in vollen Zügen, sondern gönnt sich auch gerne mal etwas. Neben seiner Wohnung in Amsterdam, wo er sich regelmäßig mit seiner Frau Lea und Freunden aufhält, gehören auch seine luxuriösen Fahrzeuge zu den Dingen, die ihm wichtig sind.

Anzeige Anzeige

Panama Pictures / ActionPress MontanaBlack auf der FIBO 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / montanablack MontanaBlack im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / montanablack MontanaBlack mit seiner Freundin Lea in Las Vegas

Findet ihr es okay, dass Monte die Harley kauft, bevor er den Führerschein hat? Ja – gönnen und motivieren, warum nicht. Nein – erst Schein, dann Maschine. Ergebnis anzeigen