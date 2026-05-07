"Prominent getrennt"-Spiel: Dieses Paar ist vorläufig sicher

In der zweiten Folge von Prominent getrennt steht das erste große Spiel an – und das hat es in sich. In der Challenge mit dem vielsagenden Namen "Halt doch mal die Klappe" müssen die Ex-Paare als Team funktionieren. Die Frauen balancieren in luftiger Höhe über ein Seil, während die Männer vom Boden aus mit einem langen Stecken verschiedene Klappen öffnen, hinter denen Fragen versteckt sind. Das Duo, das die meisten Klappen öffnet und gleichzeitig die meisten Fragen in der kürzesten Zeit richtig beantwortet, gewinnt. Doch die Paare scheitern: Weil am Ende niemand eine richtige Antwort liefert, entscheiden geöffnete Klappen über die Platzierung – und Tanina sowie Fabian sichern sich den vorläufigen Schutz vor der Eliminierung.

Für besonders viel Drama sorgt Rebecca Ries, die schon in Tränen ausbricht, bevor das Spiel überhaupt begonnen hat. Ihre Angst in der Höhe wird ihr zum Verhängnis: Nach der ersten Frage – "Welche Tiere trägt man sprichwörtlich nach Athen?" – bricht sie die Challenge ab. Ihr Ex Göktug Göker reagiert darauf alles andere als gelassen. "Sie gibt gleich auf? Warum gibst du gleich auf? So wie bei uns in der Beziehung auch. Passt dir nicht, mach’ ich nicht", schimpft er im Einzelinterview. Auch bei den anderen Ex-Paaren fliegen die Fetzen: Es wird gezankt und diskutiert, doch trotzdem schafft es keines der Teams, auch nur eine Frage korrekt zu beantworten.

Ganz geklärt ist die Rangfolge allerdings noch nicht: Bevor feststeht, wer endgültig vor dem Auszug geschützt ist, müssen die übrigen Ex-Paare erst noch einziehen und sich im selben Spiel beweisen. Taninas und Fabians Vorsprung ist damit zunächst nicht entscheidend. Lange müssen die Ex-Paare jedoch nicht mehr warten: Die Vorschau zeigt, dass Tessa Bergmeier (36) und ihr Ex Jakob Morgenstern, Vanessa Brahimi und Richard Sternberg sowie Bianca Eigenfeld (25) und Joshi Josh in der kommenden Folge einziehen – und offenbar ordentlich Drama mitbringen.

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RTL "Prominent getrennt"-Paare 2025

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RTL / Africa Vumazonke Fabian und Tanina, "Prominent getrennt"-Kandidaten

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RTL Rebecca Ries bei "Prominent getrennt"

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