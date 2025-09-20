Diesen Titel sollte Stefan Raabs "TV Total" eigentlich haben

Die Kultsendung TV Total hätte beinahe einen ganz anderen Namen getragen! Stefan Raab (58), der geniale Kopf hinter der Show, präsentierte 1997 den Piloten unter dem Titel "Das kann ja mal passieren". Doch die Sender zeigten zunächst wenig Interesse an der Produktion, wie Moviepilot berichtet. Erst als bei ProSieben ein freier Sendeplatz nach der Absetzung von Ulla Kock am Brinks (64) Show verfügbar wurde, bekam der VIVA-Moderator seine Chance – diesmal aber unter dem Namen "TV Total". Der Rest ist Geschichte: Die Show feierte 1999 ihre Premiere und machte Stefan Raab über Nacht zur TV-Ikone.

Besonders bemerkenswert ist, dass Raab die erste Episode fast im Alleingang stemmte. Inhaltlich fand sich schon damals vieles, was später für "TV Total" charakteristisch wurde: von den amüsanten "Nippeln" bis hin zu prominenten Gästen wie Verona Pooth (57) oder Karl Dall (†79). Selbst ein früher Vorläufer des inzwischen legendären "Raab in Gefahr" war Teil des Konzepts. Doch erst der Titelwechsel und der richtige Zeitpunkt verschafften der Show den Durchbruch. Von einer anfänglichen Wochensendung mauserte sich "TV Total" schließlich zu einem festen Bestandteil des deutschen Fernsehens, zeitweise mit vier Ausstrahlungen in der Woche.

Auch Jahre nach seinem Rückzug aus dem Rampenlicht bleibt Stefan Raab mit seinen kreativen Konzepten eine feste Größe. Während Sebastian Pufpaff (49) inzwischen die Moderation von "TV Total" übernommen hat, kehrte Stefan dieser Tage mit "Die Stefan Raab Show" auf RTL zurück. Sein unverwechselbarer Humor und seine Präsenz begeistern weiterhin Fans, die sich offenbar kaum sattsehen können. Der Entertainer hat es geschafft, seinen Einfluss auf die deutsche Fernsehlandschaft über die Jahrzehnte aufrechtzuerhalten, ohne dabei seinen unverkennbaren Stil einzubüßen.

ActionPress Stefan Raab bei "TV total"

IMAGO / eventfoto54 Elton und Stefan Raab, November 2005

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Stefan Raab bei "Du gewinnst hier nicht die Million"

