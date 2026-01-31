Sebastian Pufpaff und Stefan Raab sind oft aneinandergeraten

Sebastian Pufpaff (49) spricht offen darüber, wie sehr ihn der Neustart von TV Total und die Zusammenarbeit mit Stefan Raab (59) gefordert haben. Im Podcast "Zwischen den Zeilen" von Bettina Böttinger (69) erzählt der Entertainer, wie er seit 2021 bei ProSieben die Kultshow moderiert – und dabei immer wieder mit dem früheren Gastgeber und Erfinder der Sendung aneinandergeriet. Während Stefan, der inzwischen für RTL vor der Kamera steht, ein klares Bild davon hatte, wie "TV Total" "aus der Asche emporsteigen" sollte, wollte Sebastian die Show bewusst anders anlegen. Die Spannungen reichten so weit, dass sogar seine Frau ihn nach rund anderthalb Jahren bat: "Hör auf!", weil sie sah, wie sehr ihn der Druck belastete.

Bettina gestand in dem Gespräch, dass sie sich beim Moderatorwechsel zunächst erschrocken habe. Sie habe sich gedacht: "Oh Gott, was tut der sich da an?", weil sie den Humor von Stefan als "nicht nur derb" und "oft mit Häme garniert" erlebt habe. Umso mehr habe sie erleichtert aufgeatmet, als sie die neue Version einschaltete: "Dann guckst du diese Sendung und du merkst, da ist jemand, der macht das ganz anders, der macht Witze auf eigene Kosten." Für Sebastian ist genau das der Kern seines Berufs: "Am allerwichtigsten ist es, dass man ein Interesse daran hat, zuzuhören." Ein Komiker müsse beobachten, wie die Gesellschaft tickt, um mit den "Brüchen" spielen zu können. Die erfolgreichsten Spaßmacher seien für ihn diejenigen, "die bereit sind, sich selber nicht zu ernst zu nehmen" – ein Ansatz, der aus seiner Sicht deutlich humaner ist als der alte Stil. "Da haben wir beide komplett andere Ansätze, gerade auch was den Humanismus anbelangt", sagt er über die Reibungen mit Stefan.

Das Zusammentreffen der beiden Show-Größen hatte jedoch durchaus positive Anfänge. Noch vor dem Neustart kamen Pufpaff und Raab ins Gespräch, was schließlich zu mehreren kreativen Treffen führte, bei denen es auch um die Rückkehr von "TV Total" ging. Raab schätzte Pufpaffs Humor und Persönlichkeit offenbar so sehr, dass er ihm die Moderation anbot – ein Angebot, das Pufpaff trotz der Herausforderung nicht ausschlagen konnte. Die beiden Moderatoren sind zwei starke Temperamente, zwei Schulen des Humors, die heute in getrennten Lagern spielen und so offenbar besser miteinander klarkommen.

Anzeige Anzeige

Collage: RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen, ProSieben / Willi Weber Collage: Stefan Raab und Sebastian Pufpaff

Anzeige Anzeige

Ralph Orlowski/Getty Images Bettina Böttinger bei einer Filmpremiere

Anzeige Anzeige

Getty Images Sebastian Pufpaff, September 2023