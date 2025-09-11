Stefan Raabs Show-Ankündigung könnte eine Täuschung sein

Stefan Raab (58) sorgt einmal mehr für Aufsehen in der deutschen Fernsehlandschaft. Der Kult-Entertainer kündigte am Dienstagabend eine neue Show bei RTL an, die den Titel "Die Stefan Raab Show" trägt. Fans von Das Sommerhaus der Stars erhielten dabei aus seiner Sicht sowohl eine gute als auch eine schlechte Nachricht. Die gute: Seine neue Show würde am Dienstag, den 16. September, live um 20.15 Uhr starten. Die schlechte: Das von ihm scherzhaft "Sonderhaus" genannte "Sommerhaus" werde trotz kleiner Verzögerung weiterhin ausgestrahlt. Doch ein genauer Blick in die Programmdaten zeigt, dass Stefans neue Late-Night-Show vielleicht doch nicht wie angekündigt am Dienstagabend zu sehen sein dürfte.

Vielmehr scheint es plausible Hinweise zu geben, dass sich "Die Stefan Raab Show" mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL einreihen wird. Informationen des Magazins DWDL zufolge sei der eigentliche Starttermin der Show der 24. September, nachdem lediglich ein kurzer Vorgeschmack in der Woche zuvor gezeigt werde. Für diesen Sendeplatz spricht auch die derzeitige Programmvorschau von RTL, die für zwei aufeinanderfolgende Mittwochsabende wenig spektakuläre Inhalte wie Wiederholungen listet. Damit würde sich die Show zeitlich an ihre Vorgängerreihe anschließen und somit auch nicht in direkter Konkurrenz zu "TV total" bei ProSieben mit Sebastian Pufpaff (48) stehen, der mit seinem Format bereits einmal auf einen anderen Wochentag ausweichen musste.

Stefan Raab, der nach seinem TV-Comeback immer wieder mit neuen Projekten überrascht, bleibt ein Mysterium der Fernsehlandschaft. Der mittlerweile als Vorreiter der modernen Late-Night-Unterhaltung geltende Produzent und Moderator begibt sich mit seinem jüngsten Werk erneut auf vertrautes Terrain. Was genau die Zuschauer nun bei seinem neuen Format erwarten können, bleibt abzuwarten – doch eines steht fest: Stefan Raabs humorvolle Schlagfertigkeit ist bis heute einzigartig in der TV-Welt und sichert ihm nach wie vor einen festen Platz in der Unterhaltungswelt.

Imago Stefan Raab, August 2025

ProSieben / Willi Weber Sebastian Pufpaff, "TV total"-Moderator

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Stefan Raab, "Du gewinnst hier nicht die Million"-Moderator

