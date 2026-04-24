Zweifel weg? Katharina Wagener teilt bewegendes Baby-Update

Katharina Wagener (31) ist vor über zwei Wochen erneut Mama geworden – und teilt jetzt ein neues Update mit ihrer Community. In einem berührenden Instagram-Post beschreibt sie ihren Alltag mit dem Neugeborenen: "15 Tage trage ich dich nun Tag für Tag, Nacht für Nacht auf meinen Armen. Und es fühlt sich an, als wäre es nie anders gewesen – als hätte es von Anfang an genau so sein sollen", erklärt sie unter ihrem Beitrag. Dabei hält sie fest, dass es sich bei dem Kleinen bereits um ihr drittes Kind handelt.

In dem emotionalen Beitrag spricht Katharina auch offen über dunkle Momente: "Während der Schwangerschaft hatte ich schwere Zeiten. Ich habe mir unzählige Fragen gestellt, gezweifelt, geweint und oft kaum Hoffnung gespürt", schreibt sie ehrlich. Doch seit der Geburt habe sich das Blatt gewendet: "Seit dieser kleine Mensch bei mir ist, haben sich all diese Zweifel still aufgelöst." Der Morgen mit ihrem Baby sei für sie besonders bedeutsam – wenn er auf ihrem Bauch schläft und sie mit seinem "wundervoll müden Lächeln" ansieht, bekomme sie täglich ihre Antwort auf all die früheren Fragen.

Schon vor der Geburt hatte Katharina offen über ihre Ängste und Sorgen gesprochen. Vor zwei Monaten nahm sie ihre Follower zu einem ersten CTG-Termin mit und machte klar, wie sehr sie die letzten Wochen der Schwangerschaft beschäftigten. Sie beschrieb damals ein Gefühlschaos aus Vorfreude, Dankbarkeit und großer innerer Belastung. "Ich bin nicht alleine – und doch fühle ich mich gerade sehr alleine", schilderte sie auf Instagram.

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Instagram / kathiwagener Kathi Wagener im November 2024

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Instagram / kathiwagener Katharina Wagener mit ihrem Baby, April 2026

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Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihren Kindern, August 2025