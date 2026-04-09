Geburt verkündet ohne Kathi: Fans wütend auf Kevin Yanik

Babynews bei Realitystar Kevin Yanik (28): Der Influencer verkündete kürzlich die Geburt seines dritten Sohnes – und löste damit eine Welle an Reaktionen aus. Auf Instagram teilte Kevin mehrere emotionale Bilder, auf denen er den neugeborenen Emilio im Arm hält; seine beiden älteren Jungs sind ebenfalls zu sehen. Auffällig für viele Follower: Ex-Partnerin Katharina Wagener (30), die Mutter des Babys, taucht in dem Post nicht auf und wird auch nicht erwähnt. Unter einem Promiflash-Beitrag zur Verkündung entbrannte daraufhin eine lebhafte Diskussion zwischen Gratulationen und scharfer Kritik.

Zwischen den vielen Glückwünschen meldeten sich auch kritische Stimmen zu Wort. Einige User freuten sich zwar über das gesunde Baby, kritisierten aber, dass Kevin in seinem Posting nur von sich und dem kleinen Emilio spricht. Ein Follower fand deutliche Worte: "Papa darf er sich eigentlich nicht schimpfen, eher Erzeuger", heißt es unter dem Promiflash-Post. Andere werfen dem Influencer vor, sich während der Schwangerschaft emotional distanziert zu haben und nun vor der Kamera mit seinem Nachwuchs zu posieren: "Erst nichts von der Schwangerschaft wissen wollen und jetzt posen für die Kamera – El-Toxo!" Auch die sehr offenen Details zur Geburt stoßen einigen sauer auf: "Muss man denn immer gleich alles teilen? Inklusive Geburtsdaten?"

Kevin zeigte sich auf Instagram sichtlich bewegt. In seiner Botschaft an die Fans schrieb er: "Emilio ist geboren. Gesund und munter, ein kleines Licht eines Engels hat heute das Licht der Welt erblickt." In dem emotionalen Beitrag verzichtete der 28-Jährige jedoch darauf, Katharina zu vertaggen oder sie anderweitig zu erwähnen. Schon während der Schwangerschaft hatte es Spannungen zwischen den beiden gegeben. Obwohl Kevin seine Follower über die Geburt auf dem Laufenden hielt, war er bei der Entbindung nicht dabei. Seinen Angaben zufolge war es Katharinas ausdrücklicher Wunsch, dass ihre Schwester sie im Kreißsaal begleitet.

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TikTok / kevinyanik Kevin Yanik und Kathi Wagener, Realitystars

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Instagram / kevinyanik Kevin Yanik und sein Sohn Emilio, April 2026

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Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihren Kindern, August 2025