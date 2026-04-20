So reagierten Kathi Wageners Söhne auf ihren kleinen Bruder

Katharina Wagener (31) stellt sich auf Instagram neugierigen Fragen ihrer Follower und dabei dreht sich natürlich vieles um ihren jüngsten Sohn, den die Influencerin kürzlich auf die Welt gebracht hat. Ein User wollte wissen, wie die beiden großen Brüder Leo und Mari auf das neue Geschwisterchen reagiert haben. Die Antwort fällt durchaus unterschiedlich aus: Während Leo von Anfang an ganz im Baby-Fieber war, musste Mari erst ein bisschen Zeit brauchen, um sich an die neue Familiensituation zu gewöhnen.

Katharina beschreibt Leos Reaktion als ausgesprochen herzerwärmend. "Leo ist unfassbar fürsorglich. Er ist, wie er selber sagt, total verliebt in ihn, möchte mit ihm kuscheln, ihn halten, neben ihm schlafen", schreibt sie. Bei Mari lief es zunächst anders: Im Krankenhaus war er noch aufgeregt und rief begeistert "Baby, Baby" – doch als er zu Hause merkte, dass der kleine Bruder dauerhaft bleibt, schlug die Stimmung um. Er zeigte sich eifersüchtig und suchte verstärkt die Nähe seiner Mama, drängte sich beim Stillen dazwischen oder wollte auf den Arm, wenn Katharina das Baby hielt. Inzwischen hat sich die Situation aber entspannt. "Es wird auf jeden Fall besser", so die Influencerin. Mari wolle das Baby auch tragen und schiebe sogar seinen Kinderwagen.

Vor zwei Wochen meldete sich Katharina nach der Geburt erstmals selbst bei ihren Followern. Die Influencerin teilte ein Foto, auf dem sie die winzige Hand ihres Neugeborenen hält, und schrieb: "Hallo, kleines Wunder. Wir wollten euch kurz sagen: Uns geht’s gut und wir genießen gerade jede Minute, um uns in Ruhe kennenzulernen." Gleichzeitig gab sie zu, dass sich noch nicht alles ganz echt anfühlte: "Noch fühlt sich alles ein bisschen wie ein Traum an – und doch darf ich dich bald schon mit nach Hause nehmen. Wie unfassbar schön ist das bitte?"

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Instagram / kathiwagener Katharina Wagener, Influencerin

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Instagram / kathiwagener Die Söhne von Katharina Wagener und Kevin Yanik

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Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, September 2025