Pappaufsteller ihres Ex im Publikum: Shakira ist entsetzt

Shakira (49) sorgte bei ihrem Konzert in El Salvador für einen überraschenden Gänsehautmoment. Während sie ihren Hit "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" performte und durchs Publikum lief, fiel ihr plötzlich etwas ins Auge, das sie sichtlich aus dem Konzept brachte. In Fanvideos, die der Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie die Sängerin abrupt innehält und erschrocken zurückweicht. Der Grund: Ein Zuschauer hatte einen Pappaufsteller ihres Ex-Partners Gerard Piqué (39) mitgebracht – inklusive auffälliger Details, die für Aufsehen sorgten.

Die Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten. Viele User fanden die Aktion grenzwertig und erinnerten daran, dass Shakira und Gerard nicht nur viele Jahre ein Paar waren, sondern auch gemeinsame Kinder haben. Die Sängerin und der ehemalige Fußballprofi teilen die Söhne Milan und Sasha, die seit der Trennung regelmäßig im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stehen. Einige Fans betonten deshalb, dass respektvoller Umgang wichtig sei, gerade weil familiäre Verbindungen weiterhin bestehen. Andere sahen die Situation eher als skurrilen Konzertmoment, der Shakira überraschend kalt erwischte.

Seit der Trennung im Jahr 2022 verarbeitet Shakira ihre Erfahrungen immer wieder musikalisch und zeigt sich dabei selbstbewusst und direkt. Ihre Songs enthalten teils deutliche Anspielungen auf die Vergangenheit, was weltweit für Schlagzeilen sorgte. Gerard äußerte sich in Interviews dagegen eher zurückhaltend und betonte, dass er sich auf sein Umfeld und seine Familie konzentriere. Trotz der öffentlichen Aufmerksamkeit scheint Shakira ihren Fokus weiterhin auf Musik, Tour und ihre Rolle als Mutter zu legen. Der Vorfall in El Salvador zeigt jedoch, dass die gemeinsame Geschichte der beiden für viele Fans noch längst nicht abgeschlossen ist.

Getty Images Shakira, Sängerin

ActionPress Gerard Piqué und Shakira im Mai 2014

Getty Images Shakira, Sängerin