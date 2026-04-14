An Trennung "zerbrochen": Shakira nimmt Leid heute mit Humor

Shakira (49) hat in einem bewegenden Interview bei der spanischen Late-Night-Show "Al cielo con ella" Anfang April über die Trennung von ihrem Ex-Partner Gerard Piqué (39) gesprochen. Fast vier Jahre nach dem Ende ihrer Beziehung im Juni 2022 zeigt sich die Sängerin so offen wie noch nie und gewährt tiefe Einblicke in ihre emotionale Verarbeitung des Betrugsskandals. "Ich bin in tausend Stücke zerbrochen und habe mich Stück für Stück wieder aufgebaut", gesteht die zweifache Mutter in dem Gespräch offen, wie die Zeitschrift Hola berichtet. Elf Jahre lang waren Shakira und der frühere Fußballprofi zusammen, haben zwei gemeinsame Söhne – doch das Ende der Beziehung löste einen beispiellosen Mediensturm aus.

Dabei offenbart die Sängerin, wie sie mit dem Schmerz umgeht: durch Humor. "Ich lache viel über das, was mir widerfahren ist. Ich mache viele Witze; ich verwandle meine Schwierigkeiten in eine Quelle des Humors", erklärt sie laut Hola. Das Lachen sei für sie zu einer Art Überlebensstrategie geworden. "Man muss über das Leben lachen, bevor das Leben über einen lacht", so die "Hips Don't Lie"-Interpretin weiter. Ihre Musik sei dabei zum emotionalen Kompass geworden, durch den sie ihre Geschichte und ihre Wahrheit erzählen könne. Auf dieser Reise zu sich selbst habe sie die nötigen Werkzeuge in ihrem Inneren gefunden und durch die Musik ihre Stärke zurückgewonnen. "Aus Tränen wurden Diamanten", beschreibt Shakira ihre Transformation.

In dem Interview sprach die 49-Jährige auch über den gesellschaftlichen Druck, dem Frauen heute ausgesetzt sind. "Frauen wurden in Schubladen gesteckt und auf die Rolle reduziert, hübsch und schön zu sein, die Flamme der Liebe am Leben zu erhalten, Geld nach Hause zu bringen, Kinder zu erziehen und dabei keinen Mucks von sich zu geben", kritisiert sie laut Hola. Sie plädiert dafür, auch über das Scheitern zu sprechen, da man aus Misserfolgen weit mehr lerne als aus glänzenden Erfolgen. Die Trennung von Gerard ist dabei längst nicht mehr nur ein privates Thema – auch bei ihren Konzerten wird sie immer wieder damit konfrontiert, etwa als ein Fan einen Pappaufsteller ihres Ex mitbrachte, was die Sängerin sichtlich aus dem Konzept brachte.

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Getty Images Shakira, Musikerin

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Getty Images Shakira und Gerard Piqué bei den Billboard Music Awards 2014

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Getty Images Shakira bei ihrer Tour 2025 in Medellin