Cardi B (32) spricht offen über die emotionalen Herausforderungen, die sie vor und nach ihrer Trennung von Offset (33) erlebte. In Jay Shettys (38) Podcast "On Purpose" verriet die Rapperin, dass sie das Gefühl hatte, die Liebe in ihrer siebenjährigen Ehe sei von beiden Seiten erloschen. Die Trennung fiel ihr schwer, vor allem, weil Cardi zu diesem Zeitpunkt mit ihrer gemeinsamen Tochter Blossom schwanger war. "Ich habe mich gefragt, wie das Leben ohne diese Person sein wird", erklärte sie. Heute erwartet die Musikerin ihr erstes Kind mit ihrem neuen Freund, dem Footballspieler Stefon Diggs.

Während dieser schwierigen Phase suchte Cardi Trost und Rat bei Shakira (48), mit der sie 2023 an dem Song "Puntería" arbeitete. Auch die kolumbianische Sängerin hatte eine öffentliche Trennung hinter sich, nachdem sie sich 2022 von Gerard Piqué (38), dem Vater ihrer beiden Söhne, getrennt hatte. Cardi erinnerte sich daran, wie Shakira ihr Mut zusprach: "Sie meinte, es wird besser, und obwohl ich ihr anfangs nicht geglaubt habe, hatte sie recht." Beide Künstlerinnen fanden während ihrer Zusammenarbeit Unterstützung bei der jeweils anderen, was ihre persönliche Verbindung stärkte.

Heute fühlt sich Cardi so stark wie nie zuvor und hofft, dies auch an ihre Kinder weitergeben zu können. Sie betonte im Podcast, wie wichtig es ihr ist, ihren Kindern Werte und Disziplin mit auf den Weg zu geben: "Ich möchte, dass sie eine bessere Version von mir werden." Für Cardi war diese Transformation ein langer Weg voller Zweifel und Ängste, doch sie hat die schwierigen Zeiten mit Stärke überwunden – auch dank der Unterstützung von Freundschaften wie der zu Shakira.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cardi B, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Cardi B, Camila Cabello und Shakira im Juli 2023 in Paris

Anzeige Anzeige

Getty Images Cardi B und Offset im Februar 2023