Krebs von Dennis Diekmeiers Tochter hat nicht mehr gestreut

Ein kleines Aufatmen bei den Diekmeiers: Dana Diekmeier meldet am heutigen Dienstag aus dem Universitätsklinikum Frankfurt, dass die aktuellen Befunde ihrer Tochter Delani stabil sind. "Delanis Befunde sind stabil. Das ist ein 'Teilerfolg'. Es sind nicht mehr geworden und die vorhandenen nicht größer. Leider sind sie aber auch nicht kleiner geworden", erklärt die Mutter in ihrer Instagram-Story. Die 15-Jährige kämpft seit Januar 2025 gegen eine aggressive Krebserkrankung, an der Seite ihrer Eltern Dana und Dennis Diekmeier (36). Die Familie stemmt sich geschlossen gegen das Schicksal und hält ihre Community mit Updates aus Klinikfluren und Wartezimmern auf dem Laufenden.

Dem stabilen Status gehen Monate harter Behandlungen voraus. Auf mehrere wirkungslose Chemotherapien folgten Immuntherapien, während Metastasen bereits die Lunge erreichten und Operationen notwendig machten. Dana schilderte im Gespräch mit Bunte, dass die Familie die Klinik in Heidelberg verließ, nachdem Ärzte weitere Eingriffe abgelehnt hatten. Nun ist der nächste Schritt gesetzt: In zwei bis drei Wochen soll Delani in Würzburg erneut eine radioaktive Strahlentherapie erhalten. Begleitend ist eine Tablettentherapie geplant, anschließend eine weitere Runde Immuntherapie. Für die Eltern zählt jeder Zentimeter Fortschritt – die Hashtags "#delaniemalsaufgeben" und "#kämpfenundsiegen" stehen über allem, was diese Tage strukturiert.

Bereits vor rund fünf Wochen durfte Delani nach einer neuartigen Strahlentherapie endlich wieder nach Hause. Die Behandlung in der Uniklinik Würzburg hatte sie gut überstanden, wie ihre Mutter in einer Instagram-Story erleichtert berichtete: "Delani durfte nach Hause und hat die Therapie gut vertragen. Die Metastasen haben das Medikament gut aufgenommen und jetzt hoffen wir, dass es in den nächsten Wochen seine Wirkung zeigt." Gemeinsam als Familie sollte damals erst einmal durchgeatmet werden – sogar ein kleiner Urlaub stand an, um neue Kraft zu sammeln.

Imago Dennis Diekmeier mit Tochter Delani und Ehefrau Dana im August 2018

IMAGO / Eventpress Dana Diekmeier mit ihrer Tochter Delani, Dezember 2018

Ot, Ibrahim Dennis und Dana Diekmeier beim Facebook-Weihnachtskonzert