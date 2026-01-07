Dana Diekmeier stolz: Krebskranke Delani gewinnt Turnier

Was für ein Auftakt ins neue Jahr: Delani Diekmeier hat in einer Therapie-Pause ein Springturnier gewonnen – und ihre Eltern Dana Diekmeier und Ex-Bundesliga-Profi Dennis Diekmeier (36) damit zu Tränen gerührt. Die 15-Jährige startete in Eppelheim bei Heidelberg mit ihrem Pferd Col d’Amour und entschied die Stilspringprüfung der Klasse L für sich. Delani bekam als einzige Reiterin vom Richter die Wertnote 8,0. Mit dabei waren ihre Schwestern Dalina und Divia, die ebenfalls antraten – ein kompletter Familienmoment am Parcours.

Delani schöpft auf dem Pferderücken Kraft – und das war zu sehen. "Die beiden sind einfach unglaublich", schrieb Dana bei Instagram über Tochter und Vierbeiner. Dennis erklärte der dpa, wie sehr das Pferd seiner Tochter durch die Krebstherapien hilft: Allein die Zeit im Stall gebe ihr spürbar Energie und Glücksgefühle. Delani nutzte die Behandlungspause nach dem Start einer neuen nuklearmedizinischen Therapie an der Uniklinik Würzburg für den Turnierstart. Schon bald soll dort die Behandlung weitergehen. In Eppelheim zählten am Ende Rhythmus, Mut und Präzision – und Delani lieferte all das, während die Familie sie vom Abreiteplatz bis zur Ehrenrunde begleitete.

Vor rund drei Wochen erlebte die Familie ein emotionales Aufatmen: Delani durfte nach ihrer neuen Strahlentherapie in Würzburg nach Hause zurückkehren. Dana teilte ihre Erleichterung auf Instagram: "Delani durfte nach Hause und hat die Therapie gut vertragen. Die Metastasen haben das Medikament gut aufgenommen und jetzt hoffen wir, dass es in den nächsten Wochen seine Wirkung zeigt." Für die Familie zählte in dieser Zeit vor allem eines: gemeinsam Kraft tanken und die wertvollen Momente zu genießen.

IMAGO / Eventpress Dana Diekmeier mit ihrer Tochter Delani, Dezember 2018

Instagram / danadiekmeier Dana und Dennis Diekmeier mit ihren Kindern, Juni 2023

Imago Dennis Diekmeier mit Tochter Delani und Ehefrau Dana im August 2018