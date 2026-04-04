Alice Evans sicher: Betrugsgerüchte halfen Ex Ioan Gruffudd

Alice Evans (57) und ihr Ex-Mann Ioan Gruffudd (52) standen sich vor einem Gericht in Los Angeles gegenüber, wo es um die Höhe der Unterhaltszahlungen ging. Die 57-jährige Schauspielerin fordert mehr als die 1.500 Dollar monatlich, die der Marvel-Star ihr derzeit zahlt. Der 52-Jährige hingegen will die Zahlungen komplett einstellen lassen. Während der Verhandlung am Donnerstag wurde Alice gefragt, ob ihre Online-Attacken gegen Ioan – darunter die Behauptung, er habe sie während der Ehe betrogen – darauf abzielten, seine Karriere zu ruinieren. Ihre Antwort überraschte: "Nein", sagte sie und fügte hinzu, dass Hollywood kein Hort der Moral sei.

Die Schauspielerin führte mehrere Beispiele an, um ihre Theorie zu untermauern. "Brad Pitt, Ben Affleck und Jude Law waren alle in Betrugsaffären verwickelt", erklärte Alice vor Gericht. Sie erwähnte auch, dass Brad sogar beschuldigt worden sei, sein Kind in einem Flugzeug angegriffen zu haben, aber dennoch weiterhin Oscars und Golden Globes gewinne. "Viele Leute waren in Betrugsskandale verwickelt. So etwas schadet Schauspielern nicht, es macht sie interessanter", behauptete sie. Richter Michael Convey hatte bereits in der ersten Phase des Prozesses eine fünfjährige einstweilige Verfügung gegen Alice erlassen, die auch Ioans neue Ehefrau Bianca Wallace schützt.

Ioan wirft seiner Ex-Frau eine "beharrliche fünfjährige Kampagne der Belästigung und des Missbrauchs" vor und behauptet, er habe Alice bereits fast 400.000 Dollar zu viel gezahlt. Die beiden hatten sich 2021 getrennt, nachdem Alice durch einen Anwalt von der Scheidung erfahren hatte. Wenige Monate später entdeckte sie auf Social Media, dass Ioan eine Beziehung mit der 33-jährigen Bianca begonnen hatte. Die einstige Ehe des Paares hatte vor allem unter Alices Entscheidung gelitten, ihre eigene Karriere für die gemeinsamen Töchter Ella und Elsie zurückzustellen. Während der Verhandlung erzählte Alice, dass sie und Ioan gemeinsam beschlossen hätten, sich auf seine Karriere zu konzentrieren, da sein Verdienstpotenzial mit 105.000 Dollar pro TV-Episode deutlich höher gewesen sei als ihres mit 7.000 Dollar. Mittlerweile leben die beiden Töchter, die Ioan laut Alice seit zwei Jahren nicht mehr gesehen hat, mit ihrer Mutter in einer kleinen Wohnung in Encino.

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Getty Images Ioan Gruffudd, Schauspieler

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Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffudd im April 2013

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Getty Images Alice Evans, Schauspielerin