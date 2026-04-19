Hailey Bieber verrät: Große Ängste um Baby Jack als Neu-Mama

Hailey Bieber (29) macht sich große Sorgen um die Zukunft ihres Sohnes Jack. Das Model sprach jetzt gegenüber dem Interview Magazine offen darüber, was sie als Mutter am meisten beschäftigt – und das ist die Welt, in der ihr kleiner Sohn aufwachsen wird. "Das ist wahrscheinlich die größte Angst, die ich als Mutter habe. Die Welt, in der er aufwächst, ist sehr, sehr beängstigend, und es fühlt sich so düster an, wenn man an die Zukunft denkt, so wie sich die Dinge entwickeln. Aber ich muss einfach die Augen schließen und Vertrauen haben", so Hailey. Solange Jack in einem liebevollen und schönen Zuhause aufwachse, sei das alles, was sie sich erhoffen könne.

Trotz aller Sorgen genießt die Ehefrau von Justin Bieber (32) die Mutterschaft in vollen Zügen. Auf die Frage, was das Schönste daran sei, antwortete sie im Interview: "Einfach zu sehen, wie sich dieser kleine Mensch direkt vor deinen Augen entwickelt. Man beobachtet, wie sie das Leben zum ersten Mal erleben, und irgendwie fühlt es sich an, als würde man es gemeinsam mit ihnen neu entdecken." Gegenüber dem GQ Magazine verriet sie außerdem, dass sie seit Jacks Geburt "viel mehr zum Stubenhocker" geworden sei. Ihr Alltag drehe sich jetzt vor allem um ihren Sohn: "Ich stehe mit meinem Sohn auf und versuche, so oft wie möglich ein Workout einzubauen." Die Angst, etwas zu verpassen, habe sie dabei kaum noch. "Er wächst so schnell, und alles vergeht so schnell und man merkt immer mehr, wie sehr man diese Zeit auskosten möchte", so Hailey.

Abseits der neuen Routinen zeigen persönliche Details, wie sich Haileys Leben seit Jacks Geburt verschoben hat. Die Influencerin und Geschäftsfrau verbringt ihre freie Zeit nun bevorzugt im kleinen Kreis mit ihrer Familie. Seit der Hochzeit mit Justin im Jahr 2018 gibt das Paar Einblicke in sein Privatleben meist dosiert, setzt aber immer wieder liebevolle Akzente, wenn es um gemeinsame Meilensteine geht. Für Hailey steht dabei das Miteinander im Vordergrund: Nähe, Struktur und Ruhe im Zuhause, während Jack heranwächst. Dass diese Prioritäten nun den Ton angeben, spiegelt sich in ihren Aussagen wider – vom ersten Kaffee am Morgen mit dem Baby bis zu bewussten Auszeiten ohne Termine.

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Instagram / haileybieber Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack Blues an Ostern, 2025

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Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model

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Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2026