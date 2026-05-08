Comeback: MckyTV tritt bei Fame Fighting International an

MckyTV hat sein Versprechen gehalten: Der Social-Media-Star, bürgerlich Michael Doleys, wird am 6. Juni bei der Premierenausgabe von Fame Fighting International in den Ring steigen. Das wurde am frühen Donnerstagabend offiziell auf Instagram bekannt gegeben. Damit erfüllt der 33-Jährige das Versprechen, das er beim Fame Fighting 3 im Oktober 2025 direkt im Ring abgab: "Ihr werdet mich eines Tages bei Fame Fighting sehen. Vielleicht nicht heute, aber beim nächsten Mal, darauf habt ihr mein Wort. Ich werde wiederkommen." Sein Gegner bei dem internationalen Box-Event wird FaZe Temperrr sein, bürgerlich Thomas Oliveira, der wie Michael aus der Gaming-Welt stammt.

FaZe Temperrr, ein gebürtiger Brasilianer, wurde ursprünglich durch Videos rund um das Spiel "Call of Duty" bekannt und hat seitdem bereits mehrere Influencer-Kämpfe bestritten. Für Michael hingegen kommt das Duell nach einer langen Leidensgeschichte: Ein Jochbeinbruch, den er sich kurz vor seinem geplanten Kampf gegen Tommy Pedroni (31) im Training zugezogen hatte, zwang ihn damals zur Aufgabe. Eine Operation war nötig, und statt seiner sprang Calvin Steiner als Ersatzgegner ein. Fame-Fighting-Gründer Eugen Lopez hatte schon damals im Ring angekündigt, dass es beim nächsten Event einen zweiten Versuch geben würde – und löst dieses Versprechen nun ein.

Für Michael ist es nicht der erste Ausflug in den Boxring. Vor mehr als vier Jahren bestritt er beim Event "The Great Fight Night" in der Kölner Lanxess-Arena den Hauptkampf gegen Trymacs (31), bürgerlich Maximilian Stemmler. Nach acht Runden entschieden alle drei Punktrichter mit einem klaren Ergebnis von 79:73 zugunsten von Maximilian. Einen eigenen Sieg konnte Michael seitdem noch nicht einfahren – bei Fame Fighting International bekommt er nun erneut die Gelegenheit dazu.

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Instagram / mckytv MckyTV, Streamer

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Instagram / mckytv MckyTV, Twitch-Star

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IMAGO / Gartner Trymacs bei der "The Great Fight Night by Joyn" in Düsseldorf 2023

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