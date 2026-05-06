Verhelfen Mette-Marit und Haakon Marius in die Freiheit?

Kronprinzessin Mette-Marit (52) und ihr Mann Kronprinz Haakon (52) haben ihrem Sohn Marius Borg Høiby (29) möglicherweise den Weg aus der Untersuchungshaft geebnet. Das Kronprinzenpaar hat einen Mietvertrag für Marius aufgesetzt, der ihm ermöglicht, auf dem Anwesen Skaugum westlich von Oslo zu wohnen – dem Wohnsitz der Kronprinzenfamilie. Denn wer in Norwegen mit einer elektronischen Fußfessel aus der U-Haft entlassen wird, braucht zwingend eine feste Adresse. Ein 30-seitiger Bericht der norwegischen Strafvollzugsbehörden stufte Marius daraufhin als "geeignet" für die elektronisch überwachte Hausarrest-Lösung ein. Ob er tatsächlich auf freien Fuß kommt, entscheidet das Amtsgericht Oslo.

Die Auflagen wären jedoch streng: Marius dürfte das Haus nicht verlassen, Alkohol und Drogen wären absolut verboten, und Kontrollen könnten jederzeit stattfinden. Sein Verteidiger René Ibsen bestätigte gegenüber dem Onlineportal Nettavisen, dass eine Entscheidung des Gerichts noch in dieser Woche fallen könnte. Allerdings hatte die Polizei in einem Schreiben vom 15. April Bedenken gegen die Fußfessel-Lösung angemeldet. Begründung: Marius soll ein Kontaktverbot rund 1.000 Mal gebrochen haben. Auch eines seiner Opfer, die sogenannte "Frogner-Frau", ist alarmiert. Ihre Anwältin erklärte gegenüber der norwegischen Zeitung Aftenposten, die Frau habe Angst, dass Marius trotz Fußfessel Kontakt aufnehmen könnte – sie fürchte eine neue Eskalation.

Marius sitzt seit dem 1. Februar in Untersuchungshaft. In dem aufsehenerregenden Verfahren sind 39 Anklagepunkte gegen ihn aufgeführt, darunter vier Vergewaltigungen und häusliche Gewalt. Ein Urteil wird für Juni 2026 erwartet. Bereits zweimal hatten seine Anwälte beantragt, ihn aus der U-Haft zu entlassen – beide Male lehnte das Gericht ab, unter Verweis auf die Schwere der Vorwürfe und eine "starke Wiederholungsgefahr".

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon, Oktober 2024

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Getty Images Marius Borg Høiby und Prinz Haakon in Oslo

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Imago Prinzessin Mette-Marit und Marius Borg Høiby bei der Jubiläums-Garden-Party in Trondheim 2016