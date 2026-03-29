Norwegens Prinzessin Astrid wegen Lungenentzündung in Klinik

Prinzessin Astrid von Norwegen (94) wurde am Freitag mit einer Lungenentzündung in das Nationalkrankenhaus in Oslo eingeliefert. Die ältere Schwester von König Harald wird dort medizinisch versorgt. Nachdem die norwegische Zeitung Se og Hør zunächst über die Einlieferung berichtet und Fotos veröffentlicht hatte, die Harald und Königin Sonja (88) beim Betreten der Klinik zeigten, bestätigte der Palast die Nachricht offiziell. Kommunikationschefin Guri Varpe erklärte gegenüber dem Portal Nettavisen, dass die Prinzessin an einer Lungenentzündung erkrankt war.

Die Sprecherin des Palastes gab jedoch direkt vorsichtige Entwarnung: Astrid befinde sich bereits auf dem Weg der Besserung. Ob die Prinzessin sich aktuell noch im Krankenhaus befindet, ist allerdings nicht bekannt. Die Tatsache, dass sowohl Harald als auch Königin Sonja die Klinik besuchten, zeigt, wie eng die königliche Familie zusammenhält und wie wichtig ihnen das Wohl der 94-Jährigen ist.

Astrid gilt als eine der wichtigsten Stützen der norwegischen Monarchie und nimmt trotz ihres hohen Alters weiterhin an offiziellen Terminen teil. Erst im Februar feierte sie ihren 94. Geburtstag und gab dem Sender NRK ein bemerkenswertes Interview, in dem sie sich gewohnt humorvoll und reflektiert zeigte. "Ich sitze im Sessel und so, aber es sind ja die Beine, die versagen, und nicht so sehr der Kopf, also erinnere ich mich ja an Dinge", sagte sie damals. Trotz körperlicher Einschränkungen betonte die Prinzessin, dass sie weiterhin ihre royalen Pflichten erfüllen wolle. An ihrem Geburtstag eröffnete sie gemeinsam mit Königin Sonja eine Ausstellung und stellte damit einmal mehr ihr großes Pflichtbewusstsein unter Beweis.

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Getty Images Astrid von Norwegen, Schwester von König Harald

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Imago König Harald V. und Königin Sonja von Norwegen bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand

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Getty Images Prinzessin Astrid von Norwegen bei einem Medientermin vor der Enthüllung der Statue von Kronprinzessin Märtha in Washington, 2005

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