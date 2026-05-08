Begeistert: Boris Becker traf NFL-Star Tom Brady auf OMR

Zwei Sportlegenden unter einem Dach: Auf dem Digitalfestival OMR in Hamburg ist es zu einem besonderen Aufeinandertreffen gekommen. Tennis-Ikone Boris Becker (58) begegnete dort NFL-Legende Tom Brady (48) – rund 40 Minuten sprachen die beiden miteinander. Danach zeigte sich der dreifache Wimbledon-Sieger im Gespräch mit Bild begeistert: "Das Gespräch mit Tom Brady lief sehr gut", schwärmte der 58-Jährige und ergänzte: "Wir alle im Raum hätten gerne den ganzen Nachmittag mit ihm verbracht, aber er ist schon wieder in der Luft zurück nach Miami."

Boris hob vor allem die Klarheit hervor, mit der Tom durch das Leben gehe. "Die Klarheit seiner Gedanken! Er hat für sich seine eigene Formel des Lebens gefunden, man sieht ihm das förmlich an." Zudem erinnerte er daran, wie der Football-Star den Sprung vom Spitzensportler zum Unternehmer geschafft hat – für den Tennisprofi eine besondere Qualität: "Er hat eine gewisse Vorbildfunktion für viele Sportler, vergleichbar mit Michael Jordan." Tom selbst zeigte sich beim OMR-Auftritt nachdenklich und reflektiert. Er sprach offen über die Schattenseiten seines Erfolgs – und darüber, wie sehr sein Leben jahrzehntelang vom NFL-Spielplan bestimmt wurde. "Die Familie musste sich nach diesem Spielplan richten." Rückblickend räumte er auch ein: "Als ich noch Quarterback war, war ich irgendwie ein A*schloch." Heute habe er seine Prioritäten klar geordnet: "Meine körperliche und mentale Gesundheit sind das Wichtigste für mich. Danach kommen meine Kinder. Dann erst die Arbeit."

Tom gilt als einer der erfolgreichsten Sportler der Geschichte. Mit sieben Super-Bowl-Siegen für die New England Patriots und die Tampa Bay Buccaneers stellte er Rekorde auf, die wohl noch lange Bestand haben werden. Nach mehr als 23 Jahren in der NFL ist er heute als Kommentator für Fox Sports tätig, engagiert sich unternehmerisch in verschiedenen Bereichen und ist als Minderheitseigentümer der Las Vegas Raiders weiter mit dem Football verbunden. Sein Privatleben machte ebenfalls Schlagzeilen: 2022 trennten sich er und Supermodel Gisele Bündchen (45) nach 13 Jahren Ehe. Die beiden ziehen zwei gemeinsame Kinder groß, Tom ist insgesamt dreifacher Vater.

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RTL / Annette Etges Boris Becker bei "2025! Menschen, Bilder, Emotionen"

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Getty Images Tom Brady, NFL-Star

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Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Met-Gala 2017

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